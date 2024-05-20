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向蒙古烤肉發明者致敬！「台北蒙古烤肉名店」進駐西門當詹記鄰居 最強自助吧吃得到「酸菜魚、水煮牛」 珍奶無限續

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／摘自Google地圖 網友Lawrence Tsai、jenq98
圖／摘自Google地圖 網友Lawrence Tsai、jenq98

蒙古烤肉進駐西門町！台北老饕都熟知的「大戈壁蒙古烤肉」即將插旗觀光熱區西門町，進駐大世界商業大樓。不少網友看到新開店的消息直呼「西門要有大戈壁了！」、「值得一去」。

圖／大戈壁蒙古烤肉粉絲頁
圖／大戈壁蒙古烤肉粉絲頁

圖／大戈壁蒙古烤肉粉絲頁
圖／大戈壁蒙古烤肉粉絲頁

圖／摘自Google地圖 網友jenq98
圖／摘自Google地圖 網友jenq98

蒙古烤肉名店之一的「大戈壁蒙古烤肉」在臉書宣布，西門店（大世界商業大樓）正在籌備中，有路過的網友也發現，新大戈壁就將開在最難訂麻辣鍋「詹記」西門店樓上，許多人看到好消息都紛紛回應「好期待哦！」、「一定要去捧場」。而大戈壁小編透露，預計約在6月中左右會開幕，具體開幕日則還須待業者公布。

圖／摘自Google地圖 網友Lawrence Tsai
圖／摘自Google地圖 網友Lawrence Tsai

圖／摘自Google地圖 網友Shelly
圖／摘自Google地圖 網友Shelly

而「新大戈壁」西門店消息曝光後，有內行人認為是向「台灣蒙古烤肉開發者 相聲大師吳兆南」致敬，由於大師有好一段時間都是在西門紅樓表演，因此與新店址選在西門町十分切合。

圖／摘自Google地圖 網友Lawrence Tsai
圖／摘自Google地圖 網友Lawrence Tsai

圖／摘自Google地圖 網友Isao Wu (Sion)
圖／摘自Google地圖 網友Isao Wu (Sion)

「大戈壁蒙古烤肉」除了主打蒙古烤肉外，火烤兩吃的豐盛自助吧令人大讚「CP值巨高」，酸菜魚、水煮牛、糖醋雞丁、雞腿、港點、火鍋珍奶吃到飽，399元起統統無限供應，值得不時聚餐一訪。

圖／摘自Google地圖 網友Lawrence Tsai
圖／摘自Google地圖 網友Lawrence Tsai

金湯酸菜魚。圖／大戈壁蒙古烤肉粉絲頁
金湯酸菜魚。圖／大戈壁蒙古烤肉粉絲頁

圖／摘自Google地圖 網友Isao Wu (Sion)
圖／摘自Google地圖 網友Isao Wu (Sion)

松江路上的大戈壁。圖／大戈壁蒙古烤肉粉絲頁
松江路上的大戈壁。圖／大戈壁蒙古烤肉粉絲頁

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吃到飽 大台北美食 火鍋 珍奶 西門町 酸菜魚

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