「新莊最好吃的西餐廳」降價了！不輸「名牌Buffet」 5月新菜單「變便宜+品質不變」 還能吃到饗食天堂「神級甜點」

比開幕時更划算！被網友稱作「新莊最好吃的西餐廳」自5月起改版推出新菜單與升級用餐體驗，不僅價格調降，還能無限享用豐富精緻的自助吧，令不少網友直呼「整個CP值變超高」、「飯店的餐點品質、平價收費，真的比剛開幕時更吸引人了」。

圖／朵頤餐廳粉絲頁

圖／摘自「台灣大胃王吃到飽 Buffet美食 優惠情報」臉書社團 網友Riona Huang

不輸名牌吃到飽！饗賓集團旗下、主打質感西式排餐的「朵頤餐廳」於5月推出全新菜單，提供「精選9大海陸主餐」，同享升級版「Buffet無限自取」，最低698元即享沙拉、開胃菜、熟食炸物、麵包甜點冰淇淋、水果等自助吃到飽，而品牌最熱門且廣受好評的「焗烤龍蝦、美國Choice帶骨牛小排」也調降至898元，統統千元有找，再訪的老饕們更讚是「價格下調，但品質一樣好」。

圖／朵頤餐廳粉絲頁

圖／摘自Google地圖 網友Tina CHAN

圖／摘自Google地圖 網友Johnny Chiang、Tina CHAN

而在升級版自助吧的部分，「松露燉飯、通心粉」從無限量供應後即深受顧客激推，炸物「香酥芋泥丸、奶黃流沙芝麻球」滋味不輸專業中式餐廳，湯品區還多了「酥皮濃湯」能自行取用；烘培區放置烤爐可加熱麵包更美味，內行人最愛的「馬卡龍」和在饗食天堂消失已久的「巧克力蛋糕」都在這裡吃得到。

圖／摘自「台灣大胃王吃到飽 Buffet美食 優惠情報」臉書社團 網友Riona Huang

圖／摘自「台灣大胃王吃到飽 Buffet美食 優惠情報」臉書社團 網友Riona Huang

圖／朵頤餐廳粉絲頁

除了高品質的主餐和豐盛的自助吧外，一份套餐從破千元的價格調降到統統千元以下，加上寬敞明亮的用餐空間與親切服務，因此有網友在Google上留下「非常完美」的超頂評價，整體CP值也直線飆升。

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朵頤 新莊店

地址：新北市新莊區新北大道三段79號1F

營業時間：11:30-14:00、17:30-21:30

電話：02-7753-8018

備註：用餐時間120分鐘；內用消費加收10%服務費

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