「520網路情人節」優惠大集合！ 超商咖啡組合520元、手搖飲外送買1送1、對中「520」Buffet好禮3選1

5/20這一天與諧音「我愛你」相近，慢慢出現了「網路情人節」之稱！ 慶祝「520」到來，為大家盤點各家業者祭出應景優惠總整理包，涵蓋了「超商冰飲品、手搖店、飯店、餐廳、外送平台」優惠統統有，快來丟給伴侶及好友一同甜蜜一下吧！

●7-ELEVEN

7-ELEVEN的OPENPOINT行動隨時取，自即日起至5/24推「520情人節」咖啡優惠，品項有「CITY CAFE特大杯拿鐵11杯520元(限量10萬組)」、「CITY CAFE特大杯美式14杯520元(限量10萬組)」、「CITY PRIMA中杯精品美式／中杯精品拿鐵任10杯520元(限量3萬組)」、「CITY CAFE大杯熱卡布奇諾15杯520元(限量3萬組)」、「To b. by agnes b.經典冰可可2杯120元(每日限量1000組)」。

圖／7-ELEVEN

●春陽茶事

春陽茶事推出520限定優惠，自5/18至5/20限時3天，凡購買熱銷飲品包含檸檬蜜烏龍、蜜桃烏龍、鳳梨蜜烏龍、荔枝蜜烏龍、覆盆子烏龍，即可「免費加料一份」，珍珠、粉條、翡翠凍3選1快來喝！

圖／春陽茶事

●TEA TOP第一味

TEA TOP限時1日推出「放閃大冒險，粿然超有愛」，5/20當天於全台門市，大方秀出愛心，即可享有「紅粿青梅青」第2杯半價，每人限購2組，每店限量100杯；另外6/1起凡購買「紅粿青梅青」或單筆消費滿百，即贈台灣插畫家查高設計的可愛水豚君店長日常明信片，每人每次限領2張，共有三款，送完為止。

圖／TEA TOP第一味提供

●頃刻間

士林手搖飲「頃刻間」於5/20至5/26期間，推出「長大厚奶茶」第2杯半價的限時優惠。長大厚奶茶以帶有決明子風味、添加手炒二砂糖的小時候紅茶為基底，搭配紐西蘭特濃牛乳，具有濃厚香醇的風味。

圖／頃刻間提供

●50嵐

50嵐迎接5/20，以「葡萄柚系列」高調回歸，除了酸甜「鮮柚綠」，還有葡萄柚搭配養樂多加滿滿的「葡萄柚多多」，推出期間限定系列，可享來店自取「買5送1」，自備環保杯每杯再折5元。(實際供應狀況、價格以各區為主)

圖／50嵐中區提供

●十二韻 Tea Melody

十二韻 Tea Melody推出應景520戀愛飲品，自5/20至5/26期間，於門市購入鮮葡萄柚果粒 × 台灣首選綠茶的「葡萄柚果粒綠」，可享「第2杯0元」優惠，等於買1送1，每日限量100組，每人限購1組。

圖／十二韻

●foodomo外送

520情人節快用foodomo告白，除了消費單筆滿520元，可享全站免運優惠，還有眾多商品優惠5折，其中有COLDSTONE冰淇淋桶裝買一送一、星巴克情人節甜蜜告白組，優惠199元。

自即起至6/7期間的每周三至五，還可享指定飲品「買1送1」好友分享，包含了特大杯那堤2杯150元(原價300元)、特大杯摩卡可可碎片星冰樂2杯185元(原價370元)、特大杯焦糖瑪奇朵2杯170元(原價340元)，換算下來最便宜一杯75元爽喝特大杯份量星巴克！

圖／星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)

●Uber Eats外送

即日起至5/21，Uber Eats外送平台有多家手搖飲料可開喝手搖飲買1送1。

．五桐號：荔枝冰茶凍飲、綠茶多多凍飲買一送一

．珍煮丹：限定黑糖珍珠、老派蕎麥錫蘭大杯買一送一

．COMEBUY：鳳梨冰茶、檸檬愛玉風味飲2買一送一

．烏弄：檸檬梅綠、養樂多綠茶買一送一

．CoCo都可：21歲輕檸烏龍(L)、葡萄柚果粒茶(L)同品項買一送一

．康青龍：仙凍蜜茉綠、仙凍黑奶茶買一送一

圖／五桐號

●金色三麥

金色三麥保護蜜蜂授粉生態，讓520更有意義，於5/20當日限定，至全台金色三麥內用消費即可免費獲得「金色三麥20週年紀念版瘋蜜啤酒 350ml杯裝啤酒乙杯」，

金釀酒友與麥粉再送新品下酒菜「青花椒德式香腸 乙份」，需年滿十八歲才能享有。

圖／金色三麥粉專

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

|飯店、餐廳優惠|

●台北萬豪酒店Garden Kitchen

台北萬豪酒店Garden Kitchen這天推出一日快閃優惠，只要身分證字號對中「5、2、0」3碼，點用1280元的自助吧就送精緻主餐（3款任選1款）。

台北萬豪酒店Garden Kitchen在5/20推出限定優惠，只要身分證字號全對中「5、2、0」3碼，點用1280元的自助吧就送精緻主餐1份，可在「漁港綜合海鮮盤、14天熟成櫻桃鴨胸、新蔬食漢堡排」任意3選1。如果沒對中也沒關係，5/20到高空酒吧INGE’S Bar&Grill點用套餐，只要穿著粉色系衣物或飾品，飯店就送「精選調酒1杯」。

圖／台北萬豪酒店Garden Kitchen

●柒息地串燒居酒屋

柒息地歡慶520活動，於5/17至5/21推出「520比心送生蠔活動」，民眾不分男女老少，只要來到柒息地門市用餐，雙手、單手，還是兩人一起比心，不限形式比出愛心，發限動Tag「柒息地串燒居酒屋」，就可以免費獲得一份「生食級日本生蠔」。另外，歡慶長安店重新開幕，加碼單店5／20當日全面9折優惠！

圖／柒息地串燒居酒屋

●暖男炸雞

暖男炸雞推出「520」應景折價活動，即起至5/20止，購買「520暖心套餐」內含大份的焦糖炸雞或是蒜香炸雞，配上香脆的馬鈴薯或地瓜薯條，搭配A、B餐組合（甜不辣、花枝丸、豬血糕、豆干、雞皮等），以及紅槽豬排，整個套餐組合原價440元，優惠價現折52元，只要388元！