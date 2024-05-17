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限時五六日！ 咖啡、霜淇淋週末優惠 7-ELEVEN「第2杯10元」、全家「加10元多1件」

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／業者
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週末小確幸快收！ 即起連續3天推出「週五六日」優惠活動，像是有7-ELEVEN咖啡第2杯10元、萊爾富特大冰美式/拿鐵5杯促銷優惠等，全家也有「2大夯品加10元多1件」優惠追起來！

圖／全家便利商店提供
圖／全家便利商店提供

7-ELEVEN門市自今5/17至5/19推出「超值五六日」優惠，咖啡有CITY CAFE冰脆酷摩卡咖啡(大)／熱脆酷摩卡咖啡(中)同品項第2杯10元、GODIVA迦納熱巧克力第2杯10元、CITY CAFE香橙果纖風味氣泡咖啡(特大)2杯99元。

飲品有黑松茶尋味台灣春茶590ml買1送1、立頓醇奶茶歐蕾425ml買2送1、魔爪芒果狂歡能量飲355ml買2送1等。並且本周再加碼滿額立折活動，只要使用指定支付方式結帳，滿250元立折25元，好康再省一波。

圖／7-ELEVEN提供
圖／7-ELEVEN提供

全家便利商店全門市即日起至5/19，限時3天祭出會員限定「2大夯品加10元多1件」優惠，優惠品項有「Let’s Café大杯特濃拿鐵」咖啡不限冰熱、「Fami!ce霜淇淋」開放口味任選，其中，霜淇淋再多加10元可獲得Pocky香蕉棒1盒。

圖／全家便利商店提供
圖／全家便利商店提供

萊爾富也有Hi-Life超值購門市優惠，即日起至5/26期間的每周五六日「週末優惠」，可享特大冰美式5杯215元，現省85元；特大冰拿鐵5杯255元，現省95元，數量有限，售完為止。

圖／萊爾富官網
圖／萊爾富官網

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7-ELEVEN 咖啡 霜淇淋

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