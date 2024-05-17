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全台獨家！遠東SOGO大巨蛋星宇航空燒肉店 「STAR HUTONG星胡同」掀話題

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導
星宇航空與胡同燒肉聯手打造首間航空主題燒肉店「STAR HUTONG星胡同」。圖／SOGO提供
星宇航空與胡同燒肉聯手打造首間航空主題燒肉店「STAR HUTONG星胡同」。圖／SOGO提供

遠東SOGO大巨蛋商場14家主題餐廳中，有五家全台獨家首店，其中，星宇航空（2646）與胡同燒肉聯手打造首間航空主題燒肉店「STAR HUTONG星胡同」，也成為航空業界的話題，可望吸引大批星宇鐵粉。

星宇航空董事長張國煒持續為星宇創造話題，此次跨界和胡同燒肉聯手，推出全球首家航空主題燒肉餐酒館「STAR HUTONG星胡同」，也宣告星宇跨入餐飲業。

SOGO大巨蛋「遠東Garden City」首波D區主題餐廳「潮美食公園GOURMET PARK」將於5月30日推出。本報資料照片
SOGO大巨蛋「遠東Garden City」首波D區主題餐廳「潮美食公園GOURMET PARK」將於5月30日推出。本報資料照片

另外，14家主題餐廳還包括美式運動餐廳-全台首店「SPORTS NATION」帶來百萬智慧自助飲料牆。遠東SOGO指出，還有香港上市集團呷哺呷哺旗下新穎的台式麻辣火鍋尬茶飲、全台首店「湊湊火鍋·茶憩」。

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