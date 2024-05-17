全台獨家！遠東SOGO大巨蛋星宇航空燒肉店 「STAR HUTONG星胡同」掀話題

udn走跳美食／糖糖 這間隱身在台中繼光街的阿仁羊肉羹可是有50年歷史的台中老店，至今已傳承第三代，美味依舊，不僅在地人推到爆，也是許多外地客來台中玩必吃的美食之一，主打爆量羊肉羹，用料超實在，

2024-05-17 13:32