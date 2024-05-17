寒居酒店攜手「泰國米其林一星餐廳」主廚來台！聯手獻上8道式星級台泰饗宴

去年底奪下「泰國米其林指南2024》昂」一星殊榮的「Khao(Ekkamai)」行政主廚「Chef Toei」Nattakit Kallayanamitr應寒居酒店邀請，將與BeGood餐廳顧問「Chef Kin」林明健主廚於6月15日在BeGood共譜四手聯彈，齊獻八道式饗宴。每套5,680元+10%，含7杯佐搭酒款或無酒精調飲及迎賓特調，想吃高檔台泰料理就趁現在！

圖／寒居酒店提供

位於泰國曼谷的Khao(Ekkamai)早期為主廚餐桌餐廳，2017年起轉型提供單點菜單，主打正宗泰式烹飪和飲食方式。Khao在泰文中意為「大米」，餐廳靈感源自傳統穀倉，供應精心烹製的泰式美食。Khao(Ekkamai)於2020年首奪米其林一星殊榮，至今已連續五年獲得一星肯定。餐廳在Chef Toei掌杓下，秉持精心製作與簡單的理念，致力於以精美方式呈現泰國美食，並傳承泰國烹飪傳統。

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「Chef Toei」此次在BeGood與「Chef Kin」合作，呈現包括涼拌、咖哩及椰漿醬汁等泰國料理，讓台灣賓客品嚐正宗泰國菜。Chef Toei表示，真正的泰國菜意味著簡單和精心烹製，他將演繹傳統泰國美食，結合現代烹飪技術，呈現多層次風味。代表性菜色包括「茉莉香米餅、雞肉丸子、咖哩沾醬」及「海鱸魚澄清湯、帝王蟹、南薑、香茅」。

圖／寒居酒店提供

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「Chef Kin」林明健顧問則結合台灣在地食材，獻上如「胭脂蝦塔塔、蓮霧、花生、羅望子醬汁」和「黑鮪魚春捲、奶油萵苣、煙燻辣椒醬」等創意料理。席間佐餐的葡萄酒款由星坊酒業挑選，包括來自智利VIÑA ERRÁZURIZ的「阿空加瓜海岸蘇維濃白酒」、「晚收蘇維濃甜白酒」及「Don Maximiano Founder’s Reserve開拓者珍釀紅酒」等，為饗宴增添風味和層次。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

圖／寒居酒店提供

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最後，值得一提的是這是「Chef Toei」主廚首次來台合作，賓客將有機會品嚐這位泰籍星廚的招牌料理如「瑪莎曼咖哩、澳洲和牛頰、茉莉香米、煎薄餅」等。限量席次即刻開放預訂，詳情請洽BeGood或官網查詢。