1元Buffet吃到飽！ 「饗饗、旭集餐飲券」5／18開搶 全天限時「3個時段」快把握

物價連連上漲，外食族的荷包也愈來愈緊了，不少人會透過網路購買熱門的美食商品，網購業者瞄準吃貨味蕾，精選各國美食並發放1折起優惠券，像是海底撈麻辣魚皮只要1元，連信義區最夯的高空Buffet「饗饗」，及日式吃到飽「旭集」都有1元起的餐券可搶，吃貨們請把握機會！

圖／饗饗、旭集粉絲頁

蝦皮購物今年「517吃貨節」祭出最低1折起，包含今（16日）有大成食品牛肉湯、南僑讚岐烏龍麵等明星商品買一送一，明（17日）活動當日00：00、12：00、19：00及22：00站內整點灑57折劵！活動期間下單還有機會抽中總價值超過5萬元的雄獅郵輪奮進號（陽台艙）超奢華沖繩4天3夜旅遊。

圖／蝦皮購物提供

圖／摘自饗饗臉書

接力「18號會員日」再獻五星餐券1元起超瘋優惠，5/18當天全站299元起免運費、民生用品下殺8折起。同時，當天12：00、16：00及20：00共3大時段，加碼包含原價1580元的饗饗、 旭集同饗餐飲套券下殺1元起，原價1419元的寒舍艾美探索廚房平日自助餐吃到飽，則下殺599元起，吃貨們手刀搶買餐券，月底也不用勒緊荷包了！