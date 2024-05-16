把半年份的雞全吃了！0元爽嗑 限時吃完「2kg烤雞餐」免單再贈「烤全雞兌換券」 壽星升級「韓式雞腿山」霸氣送

免費吃雞！以壽星雞翅山聞名的義式餐廳「陽光皇后」在這個5月推出「尋找烤雞大胃王」活動，限時內吃完烤雞套餐不須買單，吃飽直接霸氣走出門，挑戰成功再加碼贈「烤全雞」兌換券，相當於是0元爽嗑兩份雞！

圖／陽光皇后提供

知名義式餐廳「陽光皇后」正在招募「烤雞大胃王」，5/30前的平日週一至五，只要到陽光皇后挑戰一份重達2kg的「絕佳時雞 大胃王快食特餐」，並於15分鐘內完食，該份套餐直接免費，由業者請客買單。不僅如此，凡挑戰成功再加送「熱舞王妃烤全雞」兌換券乙張，報名記得提前3日電話預約喔。

餐點示意圖，圖為半雞餐。圖／摘自Google地圖 網友Roy

而即使沒有在時間內完成挑戰，也僅需依原價699元（另加1成服務費）買單，有網友認為「花699吃一隻雞也ok啊！」表示性價比還是頗高。

熱舞王妃烤全雞。圖／陽光皇后提供

圖／陽光皇后提供

此外，有挑戰成功者分享秘訣，建議雙手戴手套方便剝開散熱和去骨。雖說是大胃王活動，但特餐滋味不馬虎，搭配的沾醬風味令人驚豔，不論是沾薯條還是雞肉都超涮嘴。

人氣Youtuber吃貨豪豪花14分鐘就成功完食。圖／陽光皇后提供

特別一提的是，「壽星雞翅山」優惠不僅持續中，5月限定更與「You成炸雞」獨家聯名，升級成韓式炸雞腿，當日壽星幾歲送幾隻炸雞腿，當月壽星則至多送20隻（價值519元），焦糖麻辣、蜂蜜芥末兩種口味任選，同樣須提前3天電話預約，4人同行、每位低消500元。可要把握一年一度的吃回本好康，實現雞腿自由趁現在。

圖／You成炸雞粉絲頁

圖／陽光皇后提供

陽光皇后 尋找烤雞大胃王

活動期間：即日起～5/30之平日週一至五

活動內容：於15分鐘內完食「絕佳時雞 大胃王快食特餐」即為挑戰成功，可享免費用餐並加贈「熱舞王妃烤全雞」兌換券乙張；而未於時間內吃完則以原價699元（另加1成服務費）買單即可

注意事項：參加活動需提前3日電話預約；一份烤雞特餐限一人挑戰；相關細節規則以陽光皇后公告為準

陽光皇后 全台分店

新北京站小碧潭

訂位專線：02-8913-6679

地址：新北市新店區中央路157號5F

高雄SKM Park店

訂位專線：07-796-6808

地址：高雄市前鎮區中安路1-1號大道東3樓櫃位710

陽光皇后 5月壽星優惠

活動期間：即日起～5/31

活動內容：當日壽星幾歲送幾隻炸雞腿，當月壽星則至多送20隻（價值519元），焦糖麻辣、蜂蜜芥末兩種口味任選

注意事項：提前3天電話預約即可參加；需4人同行，每位低消500元（不含服務費）；優惠活動不得合併使用