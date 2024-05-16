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最後一間將收攤！ 高雄人氣「淺草麵包」靠15元麵包均一價爆紅 5月底全面歇業

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／翻攝高雄大小事臉書社團、淺草麵包鳳山光遠店臉書
圖／翻攝高雄大小事臉書社團、淺草麵包鳳山光遠店臉書

曾以每個麵包只要15元受到歡迎！ 高雄cp值人氣平價麵包店「淺草麵包」，全盛時期曾經在全台擁有近30家分店，如今只剩下位於小港區的小港店，近日卻貼出公告表示，將於5/31結束營業。

圖／翻攝高雄大小事臉書社團
圖／翻攝高雄大小事臉書社團

一名網友在「高雄大小事」臉書社團中發文，指出「小港的淺草麵包要收了，只有傷心跟不捨」，而淺草麵包小港店近日也以「結束營業公告」為題，貼出公告表示，「感謝這幾年來對淺草麵包的支持，因業務考量，淺草麵包將於5／31日結束營業，我們以不捨的心情跟各位說再見，由衷感謝。」。

圖／翻攝高雄大小事臉書社團
圖／翻攝高雄大小事臉書社團

據了解，淺草麵包由李姓兄弟共同創業，在高雄復興路成立第一家店造成轟動，主打15元均一價麵包而爆紅，隨後更一路向南向北拓展，從台南、嘉義、雲林、彰化到台中共多達29家門市，但7年前股東分家後開始走下坡，分店陸續收攤，現在連最後一間小港店都要結束營業了。

圖／翻攝淺草麵包鳳山光遠店臉書
圖／翻攝淺草麵包鳳山光遠店臉書

消息一出，許多網友紛紛不捨回應「哇，這間開好久了」、「泡芙很好吃欸，CP值又高」、「轟動一時耶，好可惜」、「多年前的這種平價麵包，是我們小資家庭的小確幸之一，滿滿的懷念」、「原來還有分店啊，高雄市的都倒光了」。

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歇業 麵包

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