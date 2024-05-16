月亮蝦餅近400元、檸檬魚飆破500元！ 瓦城集團旗下「7大品牌」5／21起漲價 三年來首度調漲
瓦城撐不住了！ 台灣知名餐飲「瓦城泰統集團」因應成本攀升影響，近期宣布旗下7大品牌將於5/21起漲價，平均漲幅約為4.5%，以瓦城招牌菜為例，「月亮蝦餅」漲到接近400元，檸檬清蒸魚更超過500元，讓不少民眾覺得太貴了。
瓦城上一回漲價是在2021年12月份，當時是集團近10年以來首度調整價格，主要調漲五大品牌，而此次無論是漲幅或品牌數都較先前增加，旗下包含「瓦城、非常泰、時時香、1010湘、大心、YABI Kitchen、樂子the Diner」等七大品牌，顯示餐飲業成本壓力持續擴大。
瓦城表示，因應人力、食材與物料及租金等營運成本持續攀升，集團近3年來將首度調整價格，自5／21起調漲旗下七大品牌，然而，集團旗下的月月及新開幕的BOBO品牌則不會有價格變動。
業者表示，這次價格調整，無疑將對消費者產生一定的影響。然而，面對營運成本持續攀升的壓力，也必須找出平衡點，將持續努力進行原物料供應鏈管理及營運成本控管。
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