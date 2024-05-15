南部人氣港式火鍋「春囍打邊爐」 第五間分店登陸台中七期

品牌發跡於高雄、標榜全台最地道的港澳鍋物領導品牌「春囍打邊爐」，全台第五家分店、也是台中區第二家分店全新開幕，新店進駐台中七期「誠品生活480」商場，打造全新年輕時尚潮流店型。

歡慶新店開幕，顧客至春囍崇德、誠品480店用餐，消費滿3,000元即送50隻白蝦，消費滿6,000元送龍蝦1隻，金額可累加計算。

老闆娘曹可兒表示，「春囍打邊爐」誠品480店，以太空主題為設計，白色燈線猶如流星劃過痕跡，加上大量銀色金屬與圓弧型座椅，宛如身處太空艙般科技氛圍，最後再以粉色調及大量太空人元素小巧思，中和金屬冰冷感，讓顧客一進入店內，如同置身太空、翱翔宇宙的時尚風格。

值得一提的是，「春囍打邊爐」誠品480店更會於每天13時30分、19時30分兩個時段，推出「春囍粉紅泡泡」歌舞表演，店員化身粉紅太空人與顧客互動小遊戲，贈送超潮週邊商品。讓前來用餐的顧客心情愉悅地享受美食。

除了絕美裝潢、歌舞表演及互動小遊戲外，誠品480店也為消費者帶來中區期間限定「港式沙嗲鍋」，沙嗲醬以秘製配方調配而成，手炒沙茶、咖哩及中藥材，融合熬煮多時大骨湯，濃郁夠味。

特色鍋物更是不能錯過，曹可兒表示，澳門必吃「乳豬海鮮煲」，以多種新鮮海鮮、秘製帶皮乳豬，具有獨特煙燻香氣，搭配多種湯頭，海鮮的鮮、乳豬的香、湯頭的甜，三者合一，一次滿足所有海陸饕客。

飯後還可以來份中區限定新品「方塊甜心」，搭配四種沾醬(泰奶醬、奶黃醬、鮮奶醬、斑斕咖椰醬)，以及誠品480店獨家販售，素有「茶中香水」之稱的鴨屎香手打檸檬茶。鴨屎香香型為「蜜蘭香」，以輕中度烘焙，令茶葉層次感鮮明。

「春囍打邊爐」更是第一個以台灣產鴨屎香茶葉做特色飲料的品牌，鴨屎香手打檸檬茶入口可先喝到爆打檸檬的果酸，後韻則是茶葉的香氣，比例搭配非常順口清爽，讓聚會畫上完美句點。