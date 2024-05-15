呼叫「屈原」免費吃鍋！ 千葉火鍋推端午姓名優惠、6月壽星集合、謝師宴滿20贈2

呼叫「屈原」快現身！ 以上百種buffet、冰品、火鍋一次滿足供應的「千葉火鍋」吃到飽，6月除了推出端午節限定「姓名優惠」，可到全系列品牌免費吃火鍋，邀請6月壽星用餐享5折，再迎6月畢業祭，師生同樂預約用餐滿20位就送2位，一波波好康追起來。

圖／千葉火鍋提供

你認識「屈原」嗎？ ，千葉火鍋全系列品牌（千葉、新千葉、享千葉），自6/8至6/10推出端午節限定活動，只要姓名中同時有「屈原」2字相同，例如林屈原、張原屈、屈中原皆符合資格，出示身分證文件，可享吃火鍋免費。若只對中1個字「屈」或「原」也有85折優惠。

圖／千葉火鍋提供

千葉6月同推壽星優惠，持VIP卡至千葉火鍋用餐，壽星本人5折，享千葉火鍋75折，新千葉火鍋VIP壽星A、B餐85折優惠。而沒有VIP卡的一般壽星也有優惠，千葉火鍋打85折，享千葉火鍋9折。

6月畢業祭來臨，同學們快看！ 千葉火鍋與享千葉火鍋品牌，自5/20至6/30推出《畢YA季！師在感謝》，只要以學生證或學生證明文件，前一天預約用餐，滿20位就送2位、滿30位送3位、滿40位送4位…以此類推(需加收10%服務費)。