聽新聞
test
0:00 / 0:00
呼叫「屈原」免費吃鍋！ 千葉火鍋推端午姓名優惠、6月壽星集合、謝師宴滿20贈2
呼叫「屈原」快現身！ 以上百種buffet、冰品、火鍋一次滿足供應的「千葉火鍋」吃到飽，6月除了推出端午節限定「姓名優惠」，可到全系列品牌免費吃火鍋，邀請6月壽星用餐享5折，再迎6月畢業祭，師生同樂預約用餐滿20位就送2位，一波波好康追起來。
你認識「屈原」嗎？ ，千葉火鍋全系列品牌（千葉、新千葉、享千葉），自6/8至6/10推出端午節限定活動，只要姓名中同時有「屈原」2字相同，例如林屈原、張原屈、屈中原皆符合資格，出示身分證文件，可享吃火鍋免費。若只對中1個字「屈」或「原」也有85折優惠。
千葉6月同推壽星優惠，持VIP卡至千葉火鍋用餐，壽星本人5折，享千葉火鍋75折，新千葉火鍋VIP壽星A、B餐85折優惠。而沒有VIP卡的一般壽星也有優惠，千葉火鍋打85折，享千葉火鍋9折。
6月畢業祭來臨，同學們快看！ 千葉火鍋與享千葉火鍋品牌，自5/20至6/30推出《畢YA季！師在感謝》，只要以學生證或學生證明文件，前一天預約用餐，滿20位就送2位、滿30位送3位、滿40位送4位…以此類推(需加收10%服務費)。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言