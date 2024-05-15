賣場熟食天花板！大潤發「泰好吃」新品來了 餐廳級別「銷魂椒麻雞」滿滿一盒139 網友激推「這款沙拉」看到必買

大潤發放大招！挑戰美式賣場「好市多」熟食部，「大潤發」把泰式餐廳的必點佳餚搬上桌了，推出一系列「道地泰式」熟食新品，每樣看起來都超可口開胃，百元就能享用泰料的高CP值，簡直不要太幸福了！

圖／大潤發內湖店粉絲頁

別小看賣場熟食！「大潤發」本次熟食新品以「道地泰式」為主題打造7款百元美味，包含酸辣清爽的泰式氣冷雞胸沙拉、泰式香茅酸辣蟹、泰式鮮魷魚沙拉、泰式魷魚小黃瓜、泰式氣冷雞胸沙拉、泰式涼拌雲耳等消暑冷盤類，還有每每到泰式餐廳都必點的「泰式椒麻雞」，滿滿一盒139元，酥脆滑嫩雞腿肉、微酸開胃醬汁與爽脆高麗菜絲的最佳組合，在家就能輕鬆開動。

圖／大潤發內湖店粉絲頁

大潤發熟食新品「泰式椒麻雞」，一盒139元。圖／大潤發內湖店粉絲頁

而有眼尖的網友火速發現新品，馬上嘗鮮開吃，紛紛大讚「真的太好吃了」，除了椒麻雞外，最推「泰式氣冷雞胸沙拉」，沒想到輕食沙拉也能這麼好吃涮嘴。有到大潤發補貨，不妨在熟食區挖挖寶囉。