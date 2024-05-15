王品旗下肉次方向瓦城下戰帖 推4款限定泰式菜色吃到飽

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
「肉次方 燒肉放題」即日起至6月底，推出一系列泰式限定菜色吃到飽，讓味蕾彷彿秒飛南洋。 王品/提供
「肉次方 燒肉放題」即日起至6月底，推出一系列泰式限定菜色吃到飽，讓味蕾彷彿秒飛南洋。 王品/提供

氣候暖化，5月就能感受盛夏炎熱，最適合來點酸辣開胃的泰式風味，即日起至6月底，王品集團旗下「肉次方 燒肉放題」限時推出「泰式沙嗲牛肉」、「泰式冬蔭肉醬飯」、「泰式檸檬巴沙魚」和「泰式椰奶巴沙魚」四款限定菜色吃到飽，自助吧也新增泰式酸辣醬和盛夏芒果聖代，讓味蕾彷彿秒飛南洋，6月底前內用消費，還可以用銅板價59元加購「霸王黑虎蝦」，讓老饕們直呼「泰」滿足。

CP值跟人氣一樣高的燒肉吃到飽品牌「肉次方」，即日起至6月底為泰國月，推出一系列泰式美味。「泰式沙嗲牛肉」將炙烤後的沙嗲牛肉搭配經典沙嗲醬，與清爽小黃瓜一同入口，提升口感層次。「泰式檸檬巴沙魚」結合檸檬和辣椒，酸辣爽的滋味令人大呼過癮。「泰式椰奶巴沙魚」用椰奶和香茅調味，搭配入口即化的巴沙魚，使唇齒間奶香四溢。

熟食區同步推出「泰式冬蔭肉醬飯」，以冬蔭功湯為概念，醬汁微辣濃郁堪稱白飯殺手。自助吧的醬料區新增泰式酸辣醬，大人小孩都愛的聖代區也換上期間限定的盛夏芒果口味聖代，充分應景。此外，6月底前到店消費還能用銅板優惠價59元加購「霸王黑虎蝦」一隻，肉質紮實Q彈口感鮮甜。而「燒肉+啤酒」堪稱大人系嗑肉標配，5月底前不限平假日，內用1500ml的生啤酒，加1元再多1杯400ml生啤。

在家也想追肉的肉肉控，「肉次方」提供外帶外送燒肉餐盒，全新推出「泡菜起司豬握便當」，結合韓式泡菜、炙燒豬與香濃起司，三種美味巧妙平衡， 1個99元，2個特價178元，厚實份量讓飽足感雙倍加乘。渴望燒肉又想吃得清爽的追肉人也有「火烤戰斧豬排沙拉」和「炙燒雞腿沙拉」可以選擇，其中「火烤戰斧豬排沙拉」內含一整塊戰斧豬排，豪邁與美味一次滿足。

5月底前，透過線上訂購、門店外帶自取或外送平台下單，單筆消費滿460元加碼送2杯飲品及巧克力布朗尼1份。另外，將王品瘋美食的瘋Pay電子錢包綁定星展銀行饗樂卡，5月底前，平日前往王品集團旗下餐廳使用付款，享10%瘋點數超高回饋。

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