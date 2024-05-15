拿坡里炸雞25元！連續22天「8塊酷滋桶買1送1」現省401 肯德基推報稅小確幸「A+B區89元」
炸雞專賣店有優惠！「拿坡里炸雞專賣店」限定好康報報，即日起至6/5，「8塊酷滋桶」買一送一，兩桶只要399元，不論是愛啃雞腿還是大口咬腿排的朋友都能一次滿足。
「拿坡里炸雞專賣店」新一波優惠降臨！即日起至6/5，「8塊酷滋桶」買一送一，原價800元的16塊爽脆炸雞，現在399元就能帶回家，平均一塊炸雞只要25元超激省！每桶含6塊腿排和2隻雞腿，絕對是炸雞控、肉食控的爽嗑絕佳首選。
除了拿坡里炸雞店優惠外，速食龍頭「肯德基」讓你5月報稅季不挨餓，推出「A+B區89元」銅板優惠，A區包含咔啦脆雞、美式煙燻咔脆雞堡、8塊上校雞塊、原味起司燻雞捲等經典好味道，B區則有百事可樂(中)、玉米濃湯(小)、香酥脆薯(小)、雞汁風味飯，百元有找任你搭，最高下殺61折，吃雞不傷荷包。
拿坡里炸雞專賣店 優惠資訊
優惠期間：即日起～6/5
優惠內容：「8塊酷滋桶」買1送1，兩桶399元（原價800元）
肯德基 89超雞賞
優惠內容：A+B區隨心配只要89元。A區 咔啦脆雞、美式煙燻咔脆雞堡、8塊上校雞塊、原味起司燻雞捲；B區 百事可樂(中)、玉米濃湯(小)、香酥脆薯(小)、雞汁風味飯
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