鹿希派顧牛肉麵店爆意外 鐵片插掌送醫縫5針

聯合報／ 記者林怡秀／即時報導
鹿希派驚傳在牛肉麵店受傷送醫。圖／摘自臉書
鹿希派驚傳在牛肉麵店受傷送醫。圖／摘自臉書

吳宗憲花4千萬買下台南「老唐牛肉麵」品牌，交給兒子鹿希派經營，上月13日正式開幕，據「中時新聞網」報導，鹿希派不慎被送餐電梯的鐵片插進左手掌，送醫後縫了5針，還好並無大礙。

鹿希派在牛肉麵店開幕後親力親為，沒想到被送餐電梯的鐵片插進左手掌，當場噴血，連鞋子上都沾上血跡，他當下衝進旁邊的派出所求救，並送到新樓醫院縫了5針，雖然左手纏滿紗布，但他就醫後仍敬業回到店內坐鎮，不受傷勢影響，可看出他對牛肉麵店的重視程度，對於兒子受傷，吳宗憲暫時還沒有回應。

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