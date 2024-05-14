終於確定了！最強炸雞「Popeyes」台灣首店這日開幕 加碼「開幕3日優惠」炸雞比司吉、潮禮大方送

確定了！來自美國的速食潮牌「Popeyes」首店將於5/30登陸台北，慶開幕推出「首3日活動」，炸雞、限量手機夾片掛繩組統統免費送，炸雞控小本本拿出來先筆記吧！

圖／Popeyes官方X

圖／Popeyes官方X

不讓韓式炸雞專美於前，來自美國路易斯安那州的炸雞名店「Popeyes」台灣首店確定於5/30盛大開幕，並一連祭出連3日開幕優惠，5/30至6/1，每日前50名消費贈「炸雞1塊」；每日前20名消費加送「Popeyes限量手機夾片掛繩組」。活動期間點個人或多人套餐，並於現場加入官方LINE帳號，於開幕首3日分別送上「私房秘製比司吉、肯瓊裹漿脆脆薯條、清香馥郁四季春」，每日限量500份。

此外，LINE好友綁定會員再享「香炸布朗尼」小點兌換券。不必遠赴美國，也能吃到最正宗的靈魂美味。

圖／Popeyes Taiwan粉絲頁

圖／Popeyes Taiwan粉絲頁

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提到「Popeyes」，那肯定要推薦主打「爽脆炸雞、布里歐雞腿堡」，酥脆外皮與多汁雞肉，一口咬下超上癮。喜愛炸雞炸物的朋友，一定要手刀搶頭香衝第一波啦。

圖／Popeyes Taiwan粉絲頁

圖／Popeyes提供

Popeyes全台首店以繽紛明亮、吸引目光的元素設計，店內大膽使用橘、藍色調，充分展現路易斯安那的嘉年華、熱情感。圖／Popeyes提供

Popeyes 許昌店

開幕日：2024/5/30 11:00

地址：台北市中正區許昌街30號

開幕活動期間：2024/5/30～6/1

優惠內容：【每日前50名】消費送炸雞一塊；【每日前20名】消費送Popeyes限量手機夾片掛繩組；【點套餐加LINE好友】5/30贈私房秘製比司吉、5/31贈肯瓊裹漿脆脆薯條、6/1贈清香馥郁四季春（每日限量500份）

備註：贈送的炸雞、手機掛繩組與副食，每位消費者每日至多各獲得一份，贈完為止

粉絲專頁：Popeyes Taiwan