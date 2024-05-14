聽新聞
test
0:00 / 0:00
終於確定了！最強炸雞「Popeyes」台灣首店這日開幕 加碼「開幕3日優惠」炸雞比司吉、潮禮大方送
確定了！來自美國的速食潮牌「Popeyes」首店將於5/30登陸台北，慶開幕推出「首3日活動」，炸雞、限量手機夾片掛繩組統統免費送，炸雞控小本本拿出來先筆記吧！
不讓韓式炸雞專美於前，來自美國路易斯安那州的炸雞名店「Popeyes」台灣首店確定於5/30盛大開幕，並一連祭出連3日開幕優惠，5/30至6/1，每日前50名消費贈「炸雞1塊」；每日前20名消費加送「Popeyes限量手機夾片掛繩組」。活動期間點個人或多人套餐，並於現場加入官方LINE帳號，於開幕首3日分別送上「私房秘製比司吉、肯瓊裹漿脆脆薯條、清香馥郁四季春」，每日限量500份。
此外，LINE好友綁定會員再享「香炸布朗尼」小點兌換券。不必遠赴美國，也能吃到最正宗的靈魂美味。
提到「Popeyes」，那肯定要推薦主打「爽脆炸雞、布里歐雞腿堡」，酥脆外皮與多汁雞肉，一口咬下超上癮。喜愛炸雞炸物的朋友，一定要手刀搶頭香衝第一波啦。
Popeyes 許昌店
開幕日：2024/5/30 11:00
地址：台北市中正區許昌街30號
開幕活動期間：2024/5/30～6/1
優惠內容：【每日前50名】消費送炸雞一塊；【每日前20名】消費送Popeyes限量手機夾片掛繩組；【點套餐加LINE好友】5/30贈私房秘製比司吉、5/31贈肯瓊裹漿脆脆薯條、6/1贈清香馥郁四季春（每日限量500份）
備註：贈送的炸雞、手機掛繩組與副食，每位消費者每日至多各獲得一份，贈完為止
粉絲專頁：Popeyes Taiwan
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言