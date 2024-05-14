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無敵泡麵牆！全台首個「24hr拉麵圖書館」狂開店 旗艦店「超過70種泡麵+必喝手搖」最高折20

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／阿啾西拉麵圖書館粉絲頁
圖／阿啾西拉麵圖書館粉絲頁

24hr無人拉麵店崛起！韓國無人拉麵店一間間開，熱潮吹到台灣，就連家樂福都引進。全台第一家「拉麵圖書館」開業後擁有高人氣，持續於各城市設據點，旗艦店多達70+種拉麵口味選擇，各種配料自助DIY素食者也有選擇，可以放心大口吃。

圖／摘自Google地圖 網友Ethan Chou
圖／摘自Google地圖 網友Ethan Chou

全天都能吃到熱騰騰且豐盛的泡麵超幸福！主打無人拉麵的「阿啾西拉麵圖書館」在台北、台南和高雄設有據點，新開的台北士林旗艦店更是擁有高配備，寬敞的自助調理、用餐區，超過70款日韓、台式泡麵選擇與不定期更換的免費配菜，像是玉米、魚板、蔥花、泡菜等，想吃得更豐富還能加購肉片、雞蛋、起司片等升級開吃，以自助式煮麵機加熱烹調，有趣又美味。

圖／摘自Google地圖 網友藍色棉花糖咬蕃茄
圖／摘自Google地圖 網友藍色棉花糖咬蕃茄

圖／摘自Google地圖 網友Chen Terry
圖／摘自Google地圖 網友Chen Terry

此外，除了超狂的拉麵選品區外，還攜手手搖品牌「拾年茶事」跨界合作，拉麵手搖一次滿足。士林旗艦店更推出「拉麵+手搖」優惠，兩樣一起購買，「鮮萃類/拿鐵類/四季類」折10元、「雪鹽奶蓋類」折20元。

圖／阿啾西拉麵圖書館粉絲頁
圖／阿啾西拉麵圖書館粉絲頁

圖／拾年茶事粉絲頁
圖／拾年茶事粉絲頁

目前，拉麵圖書館在台擁有3間店面，而南科ＬＭ店、台中西區店、中和華新店則在籌備中，即將開幕。愛吃麵的朋友快就近揪起來，體驗吃一波囉。

士林旗艦店。圖／阿啾西拉麵圖書館粉絲頁
士林旗艦店。圖／阿啾西拉麵圖書館粉絲頁

阿啾西拉麵圖書館 台北士林基河店

地址：台北市士林區基河路165號

營業時間：週一至日24小時

阿啾西拉麵圖書館 台南永康奇美店

地址：台南市永康區中華路970號

營業時間：週一至日24小時

阿啾西拉麵圖書館 高雄鳳山青年店

地址：高雄市鳳山區青年路二段500號

營業時間：週一至日24小時

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DIY 圖書館 家樂福 手搖 拉麵 泡麵 素食

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