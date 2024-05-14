快訊

台股漲128點收20,985點再創歷史新高 台積電漲6元收825元

愛運動、常開同學會、穿UNIQLO…銀行員眼中真正有錢人4大共通特徵

航班延誤1小時！理由竟是「機長幫機組員買披薩」 乘客氣炸

漢堡控開吃！ 「Big Al’s Burgers x 師園鹽酥雞」神級聯名回歸 必吃雞排漢堡、鹽酥雞拼盤3享 罪惡感先擺一旁

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／翻攝IG@bigalsburger
圖／翻攝IG@bigalsburger

Big Al’s burger x 師園鹽酥雞再度聯名啦！ 這回IG超人氣美式漢堡店「Big Al’s Burgers」，直接將經典台味代表「師園鹽酥雞」變成炸雞排漢堡、鹽酥雞拼盤，推出3個月的期間限定聯名，讓炸雞控、漢堡控一次統統滿足。

圖／翻攝IG@bigalsburger
圖／翻攝IG@bigalsburger

「師園蒜味雞排漢堡」即日起回歸，Big Al’s Burgers選用比臉大的炸雞排，搭配師園特調比例的裹粉下鍋油炸，搭配師園招牌胡椒鹽、Big Al’s特選美乃滋，除了吃得到肉汁雞排、還有蒜頭、九層塔等絕佳配角，成為台味與美式的超潮聯名組合。

圖／翻攝IG@bigalsburger
圖／翻攝IG@bigalsburger

時隔一年聯名，除了超高人氣的炸雞排漢堡外，還有邪惡組合拼盤，不只吃到師園必點的鹽酥雞、雞軟骨，以及Big Al’s招牌炸雞，三種口感組合，成為宵夜族、速食控的美味必吃組合。

圖／翻攝IG@bigalsburger
圖／翻攝IG@bigalsburger

Big Al’s Burgers x 師園鹽酥雞 聯名新品

販售期間：預計販售3個月

販售地點：Big Al’s Burgers（台北市松山區市民大道四段179號1樓）

販售品項：Big Al’s Burgers x 師園「蒜味雞排漢堡」270元、Big Al’s Burgers x 師園「罪惡拼盤」220元

編輯推薦

必吃 漢堡 炸雞 雞排 鹽酥雞

相關新聞

漢堡控開吃！ 「Big Al’s Burgers x 師園鹽酥雞」神級聯名回歸 必吃雞排漢堡、鹽酥雞拼盤3享 罪惡感先擺一旁

漢堡控開吃！ 神級聯名「Big Al’s Burgers x 師園鹽酥雞」 必吃雞排漢堡、鹽酥雞拼盤3享 罪惡感先別擺一旁

全台最貴Buffet「饗 A Joy」再升級！3.5小時「龍蝦帝王蟹吃到飽」

「饗 A Joy」，號稱全台最貴的Buffet自助餐廳之一，晚餐時段每人高達4268元。不過好消息，從6月1日起，平日午餐將從原來的兩場精簡至一場，但用餐時間將延長至3.5小時，比過去多出1小時，不僅更能享受美食，讓奢華再升級！

全家推「13款日韓鮮食新品」 海味金飯糰、韓式辣醬小吃一次滿足

看準台灣民眾偏愛日韓美食的喜好，全家便利商店將自5月15日起推出多達13款日韓風味鮮食新品，橫跨主食、飯糰、現做熟食多元...

吃嘸就給一星負評？雙北最佛「99元早午餐吃到飽」升級新開張 網友喊話酸民：你不來吃最好

台北最佛吃到飽再開業！原於北市北投的爆紅佛系「99元早午餐吃到飽」搬到新北淡水再度開張，仍以百元價格提供多元的自助吃到飽，吸引大批民眾朝聖搶吃，因此有學生黨喊話「請不要開著四輪來跟學生搶食物」。

大手筆要吃爆！壽司郎「赤醋飯祭」全品項統統有 饕客期待值拉滿的「九州x北海道海味祭」也來了

敲碗成功！超人氣日本迴轉壽司「壽司郎」最新推出「赤醋飯祭」，全品項將供應限定的「赤醋飯」，微酸滋味搭配酒釀香氣，被老饕讚是「大手筆」。同時...

牛肉麵99元！姓名有「三商巧福」任一字　免費吃滷排骨

快拿出身份證！「三商巧福」限時推出姓名對對碰活動，凡名字有「三、商、巧、福」任一字，用餐就加送「滷排骨」；另外「原汁牛肉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。