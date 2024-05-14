漢堡控開吃！ 「Big Al’s Burgers x 師園鹽酥雞」神級聯名回歸 必吃雞排漢堡、鹽酥雞拼盤3享 罪惡感先擺一旁

「饗 A Joy」，號稱全台最貴的Buffet自助餐廳之一，晚餐時段每人高達4268元。不過好消息，從6月1日起，平日午餐將從原來的兩場精簡至一場，但用餐時間將延長至3.5小時，比過去多出1小時，不僅更能享受美食，讓奢華再升級！

2024-05-13 15:29