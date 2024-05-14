漢堡控開吃！ 「Big Al’s Burgers x 師園鹽酥雞」神級聯名回歸 必吃雞排漢堡、鹽酥雞拼盤3享 罪惡感先擺一旁
Big Al’s burger x 師園鹽酥雞再度聯名啦！ 這回IG超人氣美式漢堡店「Big Al’s Burgers」，直接將經典台味代表「師園鹽酥雞」變成炸雞排漢堡、鹽酥雞拼盤，推出3個月的期間限定聯名，讓炸雞控、漢堡控一次統統滿足。
「師園蒜味雞排漢堡」即日起回歸，Big Al’s Burgers選用比臉大的炸雞排，搭配師園特調比例的裹粉下鍋油炸，搭配師園招牌胡椒鹽、Big Al’s特選美乃滋，除了吃得到肉汁雞排、還有蒜頭、九層塔等絕佳配角，成為台味與美式的超潮聯名組合。
時隔一年聯名，除了超高人氣的炸雞排漢堡外，還有邪惡組合拼盤，不只吃到師園必點的鹽酥雞、雞軟骨，以及Big Al’s招牌炸雞，三種口感組合，成為宵夜族、速食控的美味必吃組合。
Big Al’s Burgers x 師園鹽酥雞 聯名新品
販售期間：預計販售3個月
販售地點：Big Al’s Burgers（台北市松山區市民大道四段179號1樓）
販售品項：Big Al’s Burgers x 師園「蒜味雞排漢堡」270元、Big Al’s Burgers x 師園「罪惡拼盤」220元
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