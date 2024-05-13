吃嘸就給一星負評？雙北最佛「99元早午餐吃到飽」升級新開張 網友喊話酸民：你不來吃最好

台北最佛吃到飽再開業！原於北市北投的爆紅佛系「99元早午餐吃到飽」搬到新北淡水再度開張，仍以百元價格提供多元的自助吃到飽，吸引大批民眾朝聖搶吃，因此有學生黨喊話「請不要開著四輪來跟學生搶食物」。

圖／摘自Google地圖 網友L T

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原台北佛系早午餐搬家到新北淡水再開業，同樣以有「叉肉吃燒烤 自助式無限享用」字樣的紅布條當作招牌，早餐99元、上午11點後150元，即可享用酥皮濃湯、清粥小菜、炒麵炒飯、時蔬煎餃等各式熟食，甚至還有雞腿、牛排等肉控最愛，據網友分享餐點比以前更豐富，店內環境也升級了，以超高的CP值造福附近學生群和月光族。

圖／摘自Google地圖 網友L T

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不料有不少人因撲空沒吃到而給負評，使得店家在Google評價上僅有3.1分，對此有網友替老闆打抱不平，表示「看了那一星評論真的奉勸覺得不衛生吃了會生病的人真的怕就別來吃了，你不來吃最好，有很多人想吃都吃不到」、「這家店不是為了賺錢開業」，地標也非老闆開設，加上整店營運僅由老闆一人作業，因此不需要特地「慕名而來」。

如果仍想前往吃看看，則建議可以先電話詢問當日是否營業，以免白跑一趟。此外，由於人手不夠，用餐環境需靠每位顧客共同維持，吃完記得順手整理桌面、回收餐具喔。

圖／摘自Google地圖 網友lin lin

叉肉吃燒烤 早午餐吃到飽

地址：新北市淡水區北新路182巷5弄1號

營業時間：建議電詢

電話：0987999591