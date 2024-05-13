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大手筆要吃爆！壽司郎「赤醋飯祭」全品項統統有 饕客期待值拉滿的「九州x北海道海味祭」也來了

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／壽司郎提供
圖／壽司郎提供

敲碗成功！超人氣日本迴轉壽司「壽司郎」最新推出「赤醋飯祭」，全品項將供應限定的「赤醋飯」，微酸滋味搭配酒釀香氣，被老饕讚是「大手筆」。同時還有「九州x北海道海味祭」期間限定登場，粉絲們準備開吃一波。

壽司郎曾推出九州主題的特色餐點。圖／壽司郎提供
壽司郎曾推出九州主題的特色餐點。圖／壽司郎提供

「壽司郎」將於5/15起於全台分店開啟「赤醋飯祭」，6/23前，全品項會供應期間限定的「赤醋飯」，以酒粕釀製的赤醋經過2個夏天熟成，搭配Q彈米飯，吃得到酸味與酒釀香，更能凸顯魚肉香氣和美味，值得老饕們細品感受。而消息一曝光，令內行網友直呼「吃爆！如果直接出一整碗的，更讚！」、「好扯，大手筆」。

壽司郎「赤醋飯祭」將於5/15開跑。圖／壽司郎提供
壽司郎「赤醋飯祭」將於5/15開跑。圖／壽司郎提供

此外，同樣於5/15開跑的，還有「九州x北海道海味祭」，其中「博多明太子奶油拌麵」、「北海道玉米奶油可樂餅」和「北海道產白子天婦羅」呼聲特別高。甜點部分則有「長崎名物奶昔冰沙」、「北海道雪白起司蛋糕」真的是光聽名字就讓人流口水，準備一飽口福啦！

壽司郎「九州x北海道海味祭」。圖／壽司郎提供
壽司郎「九州x北海道海味祭」。圖／壽司郎提供

餐點示意圖。圖／壽司郎提供
餐點示意圖。圖／壽司郎提供

​壽司郎 赤醋飯祭

活動期間：2024/5/15～6/23

​壽司郎 九州x北海道海味祭

活動期間：2024/5/15～6/2

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九州 冰沙 北海道 壽司郎 甜點

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