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全台最貴Buffet「饗 A Joy」再升級！3.5小時「龍蝦帝王蟹吃到飽」

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／取自饗A Joy臉書粉專
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「饗 A Joy」，號稱全台最貴的Buffet自助餐廳之一，晚餐時段每人高達4268元。不過好消息，從6月1日起，平日午餐將從原來的兩場精簡至一場，但用餐時間將延長至3.5小時，比過去多出1小時，不僅更能享受美食，讓奢華再升級！

圖／取自饗A Joy臉書粉專
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圖／取自饗A Joy臉書粉專
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儘管饗 A Joy平日午餐場次減少，但用餐時間增加至3.5小時，讓顧客們有更充裕的時間品嘗各種美味，包括豐富的龍蝦帝王蟹腳等無限爽吃，CP值更勝以往！

圖／取自饗A Joy臉書粉專
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圖／取自饗A Joy臉書粉專
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此次調整公告於饗 A Joy的臉書上發佈，6月1日起，平日午餐供餐時間為11:30至15:00，其他供餐時段保持不變。平日晚餐時段仍為18:00至21:30，周末及例假日午餐則分為兩場：11:30至14:00和14:45至17:15，晚餐時段為18:00至21:30。餐價方面，平日及假日午餐價格為3280元+10％，晚餐則為3880元+10％。趕快揪團吃起來！

圖／取自饗A Joy臉書粉專
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