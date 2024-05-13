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「川巴子」重出江湖！轉型川菜館爽吃酸菜魚番茄魚，自備酒免開瓶費

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／取自川巴子臉書粉專
圖／取自川巴子臉書粉專

老牌麻辣火鍋吃到飽名店「川巴子火鍋樓」原預定5月5日結束營業，然經過不少老客人的鼓勵，店家正式宣布「重出江湖」將在原址再度開張，轉型為單點川菜館，提供酸菜魚、番茄魚、水煮牛、口水雞與川味辣麵等招牌菜色。

圖／取自川巴子臉書粉專
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作為演藝圈和媒體界的指標性餐廳之一，川巴子火鍋樓一直深受廣大顧客的喜愛。然而，四月底，店家老闆發布了一份公告，宣布位於松江路的分店（原名川夜宴）將於5月5日結束營業，此消息一傳出，立即引起了眾多顧客的遺憾。

在眾多顧客的支持中，在餐飲業有幾十年經歷的店家老闆決定再度開業，並於5月10日在原址重啟業務，也希望透過轉型，再度把川菜美味呈現給客人，讓大家能吃得開心。

圖／取自川巴子臉書粉專
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圖／取自川巴子臉書粉專
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此外，店家也估算若是一桌大約可容納8人，價格約為5900元，並表示歡迎客人自行攜帶酒水，一律免收開瓶費，非常適合佳節親朋好友聚餐，現在就趕快揪團預約，一同享受美味佳餚吧！

圖／取自川巴子臉書粉專
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吃到飽 火鍋 酸菜魚

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