「蒙古烤肉吃到飽」復活了！中南部限定「肉品時蔬+靈魂醬汁」無限續 老饕加碼推「+39元升級火烤兩吃」
懷念的好滋味！中南部限定「蒙古烤肉吃到飽」CP值爆炸高，平日299元自助吧肉品時蔬、炸物熟食、飲料冰淇淋無限吃，大胃王還能再以銅板價加點火鍋，湯頭開胃下飯，煮各種食材都絕配，扒飯扒不停。
蒙古烤肉曾在台紅極一時，近年又再捲土重來，結合火鍋、吃到飽元素，吸引大批饕客嘗鮮開吃。在台中、高雄各設有據點的「炙肉高手」則在當地擁有盛名與忠實顧客，平日午餐最低299元爽吃蒙古烤肉，牛羊豬雞等肉品、各式時蔬和自調靈魂醬汁自助任你夾，自助吧部分還有披薩、雞塊薯條、甜不辣、滷味、滷肉飯、鴨血臭豆腐等可以搭配吃，口味都不馬虎，網友分享「餐點都很好吃」、「可以吃飽飽喝足的地方」。
除了自選配料口味的蒙古烤肉吃到飽外，喜愛火鍋的朋友推薦可加點升級「火烤兩吃吃到飽」，依湯頭每人加39至79元不等，鴛鴦鍋則加99元，有原味蔬鮮、韓式泡菜、鄉村番茄、炙香蒙古和銷魂麻辣等5種湯底，統統不怕你吃就怕你沒吃飽。
此外，飲料選擇也很多樣，還有冰淇淋、霜淇淋當作甜點，或是自製漂浮紅茶為這餐畫下美好的句點。探店過的網友讚「搭配千變萬化，好不好吃取決於自己搭的配料和醬料，師父出餐很快」、「整體用餐下來 大致上都很好吃」。愛吃肉或想回味蒙古烤肉豪邁滋味的朋友，值得加入收藏清單，找一天安排起來。
炙肉高手の阿哞師傅
【逢甲店】台中市西屯區福星路693-3號
【高雄店】高雄市三民區九如一路473號
收費方式：平日午餐每人299元、平日晚餐和例假日全天每人349元、兒童全時段99元；升級火烤兩吃吃到飽每人加價39至79元不等，鴛鴦鍋則加99元
注意事項：用餐時間90分鐘，需另加10%服務費
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言