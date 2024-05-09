主廚黃偈丟震撼彈！ 台南知名「河床甜點」明年2月熄燈 快品嘗最後一回

開設於信義安和捷運站的人氣店家「河床甜點」，2年前重新落腳在台南後，仍大獲好評！ 沒想到，主廚黃偈於7日突然宣布，「河床甜點」將在明年2月底結束營業，烘焙教室「上游實驗室」也同步熄燈。消息曝光後迅速引起網友討論，紛紛表達不捨與祝福。

圖／翻攝河床甜點-Pâtisserie Rivière臉書

河床甜點的前身是台北人氣河床法式甜點工作室，主廚黃偈於2022年在台南重新回歸後，也同時創立烘焙教室上游實驗室。不過主廚黃偈近日丟出震撼彈，宣布河床甜點與上游實驗室將在明年2月底結束營業，而這麼早就將這個訊息公告出來，是希望讓外縣市、甚至是國外的朋友，有機會「再來品嘗最後一次」！

圖／翻攝河床甜點-Pâtisserie Rivière臉書

黃偈表示，15歲開始自學甜點，18歲從大學休學，也確立想以甜點為業的目標前進，「如今的我已經要30歲了，換言之這個職業與興趣已經跟了我一半的人生」。而一次孵化了兩個品牌「河床甜點」與「上游實驗室」，是他的夢想，也是他與摯友－愛然一起建立的，兩人從一開始的共同目標就是體驗、學習，還有回本的目標在去年底也順利達成。

黃偈說到，或許大家覺得很可惜，放棄了這兩個品牌，放棄了能繼續賺錢的機會，但對現在的他們來說「自由和時間」更是寶貴，也利用非常多的時間確定了自己的心意，所以並沒有遺憾。

圖／翻攝河床甜點-Pâtisserie Rivière臉書

他們都想要繼續探索自己的可能性，探索這個世界，也對更多的事物有著大大的好奇。而這麼早就決定結束這家甜點店，是希望讓外縣市甚至是國外的朋友能夠先知道這件事，有機會再來品嘗最後一次，無論是春夏秋冬都會是最後一季。

網友在得知「河床甜點」將在明年2月結束營業的消息，紛紛留言表達不捨說「好想哭！今年一定要去！」、「要找時間再去吃了」、「好可惜，上次去品嚐甜點的體驗非常好」，同時表示祝福「謝謝你們帶來那麼棒的甜點」、「你們的冒險體驗，讓我享受到河床的美好」。

圖／翻攝河床甜點-Pâtisserie Rivière臉書

河床甜點

地址：台南市中西區河中街42號

電話：06-2223934