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價格回到8年前！299元無限吃 年糕火鍋吃到飽霸主「兩餐」8週年 身分證有「8」全桌同享揪起來

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／IG@pinklala.foodie授權
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價格回到8年前！來自韓國的年糕火鍋吃到飽「兩餐」登台8週年，特別祭出限定14天的身分證優惠，一人符合資格全桌同享優惠價299元，吃爆各式炸物、年糕、韓國泡麵霜淇淋，先衝訂位啦！

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在韓當地隨處可見的吃到飽餐廳「兩餐」歡慶登台8週年，自5/18起至5/31，推出秀身分證「8」享優惠餐價299元活動，全桌只要一人符合資格即享好價，多種時蔬、美味熟食炸物、魚板、火鍋料及少見的多款必吃年糕統統不限量。在物價飛漲時，霸氣回歸最初的驚喜餐價，怎麼能不衝一波！

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此外，有條件的起司控還能加點「芝士球」和「莫札瑞拉奶酪球」，爆漿、牽絲令人欲罷不能，銷魂到不行。

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除了回歸299元餐費外，5/31前，到兩餐官方FB、IG留言按讚並分享還能再抽韓國雙人來回機票、iPhone 15、AirPods和免費單人餐券，抽獎詳情請見兩餐粉絲頁

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兩餐8週年活動資訊

【回到299】憑身份證字號有「8」者，享全桌基本方案299元（原價349元）、肉肉吃到飽399元（原價449元）

備註：消費總金額（含單點品項）需另加10%清潔費

適用分店：西門店、信義店、土城店、中友店、中壢店、台南店、板橋店(限平日)、林口店、重慶店、桃園店、高雄店、淡水店、敦化店、新竹店、新店店、新莊店、嘉義店

【線上抽獎】即日起～5/31 23:59，至兩餐官方FB、IG抽韓國雙人來回機票、iPhone 15、AirPods和免費單人餐券等好禮

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