這次不是Hello Kitty主場！暌違3年「弘爺漢堡 x 三麗鷗」回來了 聯名限量「5款療癒商品」低門檻帶回家

錢錢對不起！連鎖早餐「弘爺漢堡」宣布，暌違3年再度攜手「三麗鷗家族」推出5款聯名商品，超萌大明星等你來吃早餐、帶走限量的療癒商品。粉絲們都被萌到尖叫「開始每天吃弘爺」、「吃起來」。

圖／弘爺漢堡官網

三麗鷗降落早餐店！暌違3年，連鎖早餐「弘爺漢堡」再度與「三麗鷗家族」推出5款聯名周邊，本次特別邀請酷企鵝、布丁狗、大耳狗喜拿做客，有造型購物袋、可愛抱枕、聯名隨行杯、旅行收納包組和實用購物車等限量商品，兼具日常實用性與爆表療癒度。

圖／弘爺漢堡官網

圖／弘爺漢堡官網

「弘爺漢堡 x 三麗鷗」聯名周邊將於5/15開跑至7/15，入手門檻超簡單，只要在活動期間到門市消費滿100元即可加購，統統數量有限、售完為止。其中，上班族必備「Sanrio隨行杯」299元就能帶走，有「酷企鵝、布丁狗、大耳狗喜拿」3款，漸層杯身設計超美的。

圖／弘爺漢堡官網

值得注意的是，聯名商品分為兩波段開賣，購物袋、造型抱枕自5/15起開賣，隨行杯、旅行收納包組、Sanrio購物車則於6/1販售。早餐不知道選哪家的朋友，現在有著落啦！

桃園平鎮上海213店限定打卡牆。圖／弘爺漢堡官網

雲林斗六建成店限定打卡牆。圖／弘爺漢堡官網

弘爺漢堡 x 三麗鷗 聯名活動資訊

活動期間：2024/5/15～7/15

活動內容：來店消費滿100元，即可加購三麗鷗限量商品一件

5/15開賣：購物袋+199元、造型抱枕+399元

6/1開賣：隨行杯+299元、旅行收納包組+359元、購物車+739元

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