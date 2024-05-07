頂級拉麵名店「銀座篝拉麵」重返台灣！首推雞白湯SOBA、加價20元拉麵升級
日本著名拉麵品牌「銀座篝拉麵」將再度登陸台灣！這家在東京、大阪、札幌等地皆享有盛譽的拉麵店，去年告別台灣市場後，終於宣布今年5月底重返台灣，並將首店設立在台北市中山區，拉麵饕客不要再錯過！
銀座篝拉麵以其獨特的口味聞名，包括雞白湯SOBA、松露雞白湯SOBA、雞白湯SOBA醬油、松露雞白湯SOBA醬油等款式，並提供多種可加價購的調味料，如柚子胡椒、七味辣椒、葡萄山椒等，客戶可根據自己的喜好客製化拉麵的風味。
米其林推薦！銀座篝拉麵重返台灣，首店落腳中山區
這家拉麵店的新店面將位於捷運中山國小站周邊，預計將於5月底隆重開幕。這次回歸台灣，銀座篝拉麵帶來了更多選擇，將為台灣拉麵愛好者們帶來一場極致的味蕾盛宴。
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