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真的變「瓦當勞」？台灣麥當勞LOGO翻轉掀熱議　官方回應了

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／台灣麥當勞臉書、報系資料照
圖／台灣麥當勞臉書、報系資料照

台灣麥當勞今(5)日更換臉書粉專新頭貼，顛倒的M LOGO引發網友熱議，紛紛在貼文底下留言「要出新活動了嘛」、「是什麼意思？」、「今天不是4/1(愚人節)啊」。

不少網友發現，台灣麥當勞換上新的頭貼，經典LOGO翻轉180度，右側加上日文，因此有網友猜想是否將與日本麥當勞合作，或是推出新活動，也有人說是「瓦當勞，動漫常見的哏」。

圖／摘自網路
圖／摘自網路

由於貼文並無說明，引發網友好奇，紛紛發問「什麼意思」而有幾位網友推測是將推出新的限定包裝跟雞塊沾醬，並附上在泰國麥當勞看到的同款LOGO影片佐證。

圖／摘自網路 網友Winnie Hung分享
圖／摘自網路 網友Winnie Hung分享

根據《三立新聞網》詢問後報導，台灣麥當勞窗口回覆「Wcdonald’s之完整資訊將於明日上午正式公布，敬請期待」。

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