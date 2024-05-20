一秒到墨西哥！台北福華「德墨美食盛宴」 創意打造和牛塔可、松葉蟹海鮮桶

台北福華大飯店彩虹座自助百匯即日起推出嶄新料理主題「德墨美食盛宴」，由行政總主廚劉文凱（Ray Liew）領軍設計，可一次品嘗超過50道的風味饗宴，並由墨西哥商務暨文化辦事處協助，布置墨西哥節慶各式裝飾，讓人不用到墨西哥，就可嘗遍墨西哥美食、宛如置身異國！

台北福華大飯店彩虹座自助百匯「德墨美食盛宴」，帶來經典和創意口味料理。圖片來源｜台北福華大飯店

台北福華大飯店彩虹座自助百匯，即日起推出嶄新料理主題「德墨美食盛宴」，帶來經典和創意口味的塔可及玉米片等傳統小食，還有超狂海鮮桶、墨西哥海鮮沙拉、美式炸雞翅和吉拿棒等多樣特色冷、熱菜以及手工甜點，一次品嘗超過50道的風味饗宴，約2/3的餐食都是以墨西哥、德州菜式發想，感受德墨料理（Tex-Mex Food）的獨特魅力！

此次的彩虹座「德墨美食盛宴」，由行政總主廚劉文凱（Ray Liew）領軍。圖片來源｜台北福華大飯店

此次的彩虹座「德墨美食盛宴」，由行政總主廚劉文凱（Ray Liew）領軍彩虹座主廚馬良翰和點心坊主廚巫政翰，帶來台灣飯店自助餐少見的美式和墨西哥風味料理，劉文凱表示，墨西哥美食傳入美國德州後，也融入德州當地特色，因此形成獨特的德墨料理，透過他過去旅居各國、與國外廚師交流的經驗，加上考量台灣本地口味，因此呈獻墨西哥經典菜色、融入東方本地食材打造創意料理。

「德墨美食盛宴」特別供應炙燒干貝蟹肉塔可。圖片來源｜台北福華大飯店

墨西哥最經典的「玉米餅塔可」，此次「德墨美食盛宴」特別供應有炙燒干貝蟹肉、辣味和牛、牛舌、雞肉絲與炸脆蝦等5種口味，和起司、番茄、莎莎醬、酪梨泥、墨西哥豆泥等多達16種的特製配菜，還可自行搭配出自己喜歡的德墨好滋味！「現烤乾酪辣味玉米片」是在酥脆的玉米片上放入起司、莎莎醬、酪梨醬、和辣椒乳酪等多種醬料，最後以噴槍炙燒起司，讓人一片接一片停不下手指。

超狂墨西哥風味「海鮮桶」，整桶松葉蟹腿、鮑魚、蝦和中卷等豐富海鮮任你吃。圖片來源｜台北福華大飯店

想吃手抓海鮮不用坐飛機！全新推出的超狂墨西哥風味「海鮮桶」，整桶松葉蟹腿、鮑魚、蝦和中卷等豐富海鮮任你吃，體驗大口狂嗑鮮美海味的痛快。

傳統特色菜「墨西哥辣椒燒烤醬排骨」。圖片來源｜台北福華大飯店

其他傳統特色菜還有「墨西哥辣椒燒烤醬排骨」、「德州辣椒番茄燉牛肉」、「墨西哥起司雞肉酥餅」和「墨西哥海鮮湯」等，滿滿肉與海鮮調配酸辣口感重擊老饕味蕾，搭配現點現做的「凱薩沙拉」、「德州式沙拉」和多種口味墨西哥海鮮沙拉，讓脆口生菜和清爽醬汁化油解膩，最後再來杯酸甜沁涼的特調飲品，讓你一秒置身墨西哥，感受奔放不羈的濃烈風情！

主廚巫政翰在經典中融入獨創新意的「墨西哥肉桂吉拿」。圖片來源｜台北福華大飯店

甜點方面，主廚巫政翰則在經典中融入獨創新意，像是「墨西哥肉桂吉拿」，將嚴選肉桂粉搭配特殊手法揉製而成的圓形吉拿棒，於中央擠上卡士達醬，再以新鮮水果妝點盤飾，將街邊小吃變身創意細緻甜品。

有著濃厚口感的「墨西哥巧克力戳蛋糕」。圖片來源｜台北福華大飯店

有著濃厚口感的「墨西哥巧克力戳蛋糕」，以經特殊處理的紅砂糖及酸奶麵糊，混合可可粉攪拌靜置熟成再低溫慢烤，出爐後再用小鐵棍戳出小洞倒入巧克力醬，一口咬下滿是濃情蜜意。

墨西哥色彩繽紛口味獨特的小點。圖片來源｜欣傳媒

如想來份清爽甜點，傳統點心「德州蜂蜜堅果蛋糕」使用特選綜合堅果加上野生蜂蜜，製成一口大小的點心，滋味香醇清雅，搭配底部的巧克力餅乾更為整體帶來豐富的層次感。其他甜點品項還有「美式香草布丁」、「墨西哥摩卡斯特雷斯奶蛋糕」及傳統的「墨西哥婚禮餅乾」等，多達20種色彩繽紛口味獨特的小點，在餐盤上帶來一場異國風情的美食嘉年華。

台北福華大飯店與墨西哥商務暨文化辦事處合作，現場布置墨西哥節慶各式裝飾，讓人宛如置身異國。圖片來源｜欣傳媒

彩虹座現正登場的「德墨美食盛宴」活動時間至6月30日，將於週一到週日午餐及晚餐時段供應，平日自助午餐成人每人1,650元起、自助晚餐成人每人1,750元起，兒童與65歲以上貴賓另享優惠折扣。

台北福華大飯店同步推出台北國際觀光博覽會（TTE）線上旅展，活動自即日起至5月31日於官網販售優惠住宿券及餐券，最低73折起，包含「彩虹座通用自助餐券」每張1,450元、「彩虹座午晚餐套票（含5張）」每套7,000元，「彩虹座下午茶套票（含5張）」每套4,500元，以上票券5月31日前於台北福華大飯店外賣櫃同步販售。

「德墨美食盛宴」自助午、晚餐

‧活動日期：2024年5月1日起至2024年6月30日

‧活動時間：午餐11:30~14:00、下午茶15:00~17:00、晩餐18:00~21:30

‧適用餐廳：彩虹座

‧費用價格：平日自助午餐成人每人1,650元起、自助下午茶成人1,050元起、自助晚餐成人每人1,750元起，兒童與65歲以上貴賓另享優惠折扣

‧活動詳情：https://bit.ly/44dYT5v

‧訂位專線：02-2326-7429

欣傳媒 方雯玲 https://www.xinmedia.com/article/301198