欣葉和食饗宴6／1漲價！「NAGOMI」吃到飽最新價格曝光 持餐券可免補價差到年底
荷包變扁了，又一家吃到飽餐廳漲價了！ 欣葉日本料理旗下「NAGOMI和食饗宴」日前宣布，為維持料理與服務的品質，6/1起將全面漲價，餐期價格約上漲100至200元，漲幅最高達12.6%！
有著超高人氣的「NAGOMI和食饗宴」，是欣葉2022年4月推出的欣葉日料Buffet新品牌，開幕以來總是一位難求，提供了近百道精緻和食料理，烤物、炸物、甚至台灣人最愛的生魚片統統有。
「NAGOMI和食饗宴」最新公告表示，在面對各項原物料、人工等營運成本增加，為了維持服務和料理品質，最終決定將在6/1起全面漲價，平日午餐從1280元漲至1380元、晚餐1480元漲到1580元；假日則是午晚餐皆從1580元漲到1780元，漲幅6.7%至12.6%。
若是持有之前發行的餐券，在2024年年底前使用無需補差價，但至2025/1/1起則要補足差額。
NAGOMI 和食饗宴
地址：台北市大同區南京西路62號4樓(皇翔中山辦公大樓)
時間：11:30~15:00、17:30~21:30
電話：02-2559-2258
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