抽15000元香港來回機票！再爽吃「豐FOOD海陸百匯」龍蝦吃到飽

豐FOOD海陸百匯餐廳為了搶攻母親節用餐商機，期間入場除了招待每位媽媽「花膠鮑魚雞湯」與精美花束外，更加碼抽市值15,000元的「長榮航空台北－香港雙人來回機票」！

圖／取自豐FOOD-海陸百匯臉書粉專

美味龍蝦無限享受！龍蝦吃到飽活動開跑

首先，現在還有「龍蝦吃到飽」活動，近期包含5/16、6/11、7/9、8/13、9/10的場次，18:00準時進場。無限量供應的「清蒸龍蝦」、網路討論度極高的「泰式波士頓龍蝦」等多款美味龍蝦，絕對讓讀者滿足味蕾。

圖／取自豐FOOD-海陸百匯臉書粉專

台北吃到飽必吃美食盛宴！台北大直Buffet豐FOOD海陸百匯

其實，台北大直Buffet「豐FOOD海陸百匯」以百樣菜色、八大廚別聞名，時逢正值活動主題食材「港粵季」，提供近50道的港粵特色美饌，讓讀者大快朵頤，品味港式經典美食。

圖／取自豐FOOD-海陸百匯臉書粉專

圖／取自豐FOOD-海陸百匯臉書粉專

圖／取自豐FOOD-海陸百匯臉書粉專

圖／取自豐FOOD-海陸百匯臉書粉專

活動優惠好看一次看，還有餐飲折價券、免費雙人餐等好禮

最後值得一提的是，即日起至6月9日，活動優惠除了抽機票還有餐飲折價券、典華雅聚烤鴨二吃免費濤濤雙人套餐、豐FOOD30天吃到飽，一個月抽出100名幸運兒！活動資格先加入品牌會員並於指定區域拍照與打卡留言分享，就有機會抽到囉！