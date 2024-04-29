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深坑4.6星「千葉壽司」無預警停業！ 老饕見原因錯愕淚崩：上禮拜還好好的

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／翻攝Google
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位於新北市深坑的日本餐廳「千葉壽司」，於28日爆出無預警停業消息，原因是老闆「跟著菩薩去修行了」，一時之間讓饕客們感到錯愕與不捨，更有食客透露「老闆上禮拜還好好的」。

圖／翻攝Google
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一名網友28日在臉書社團「深坑大小事」發文，千葉壽司即日起暫停營業，原因是「老闆跟著菩薩去修行了，這些年謝謝各位客人的支持」，實際查詢Google，千葉壽司已顯示「暫停營業」。

據了解，千葉壽司在Google上有著4.6星極高的評價，因為店內氣氛輕鬆、餐點美味，相當受到當地人喜愛，客人好評不斷的留言包括「手藝食材都不錯，價格與一般日式價格無異」、「用料實在 牛丼肉鮮味美 吃過這間就沒再去別間吃過」，但缺點就是只有老闆一個人，因此若多人點餐，就需要時間等待。

圖／翻攝Google
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消息一出，饕客紛紛表示崩潰並哀悼「一路好走，老闆人超好，食材新鮮，食物超好吃，以後都吃不到了」、「爲什麼？上星期還好好的呀？！」、「老闆的烏龍麵是最好吃又最溫暖的」、「老闆辛苦了，下班了記得好好休息，一路好走」、「太突然了…老闆人真的很好，家人們節哀」。

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壽司 烏龍麵 饕客

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