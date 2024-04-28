SOMA奶茶店跨域了！與Vacanza攜手打造首間永續環保店，5/1京站B1盛大開幕

SOMA的奶茶過去曾引起不少討論！這回SOMA跨域了，與飾品專門店Vacanza攜手合作在京站B1開設了全新的「假期茶時光」複合店，從5月1日正式落成。這裡不僅提供精美飾品，還可一邊購物一邊品嚐獨家限定新品「京都焙茶鮮奶茶歐蕾」，絕對是奶茶愛好者的不容錯過的好去處。

圖／SOMA臉書粉專

號稱全台首家50元原味歐蕾的SOMA，過去創辦人強調SOMA秉持著法式料理精神，將製作手搖飲料如同烹調料理般，並傳承手搖精神，以工藝的態度搖出每一杯飲料。推出後吸引不少手搖飲控的討論。

圖／SOMA臉書粉專

這回新開幕環保店，是首家由Vacanza與SOMA聯手打造的永續環保店，位於京站時尚廣場地下一樓，店內除了以「耳環、耳夾配奶茶飲品」為主題，結合兩大品牌的特色，希望享用奶茶的同時也能買到時尚好看的耳環，現在確認開幕日期定於5月1日，期待讀者蒞臨共襄盛舉！

圖／假期茶時光提供

SOMA還將在Vacanza Park京站推出全新限定飲品「京都焙茶鮮奶茶歐蕾」，絕對是奶茶控的愛。

此外，還有魚刺人雞蛋糕等開幕優惠驚喜，準備好胃口，等待開幕手刀一同來享受這場美食購物兼具的開幕活動吧！