營業中！窯烤吃到飽名店「亞廬」回饋抗漲「母親節不漲價」 網友讚：依然好吃
持續營業中！曾傳出頂讓的台北窯烤吃到飽名店「亞廬」開業超過30年，目前仍維持正常營業，且為迎接母親節聚餐熱潮，「亞廬」更回饋推出抗漲活動，宣布「母親節不漲價」。
在大安區開業逾半甲子的「亞廬義大利窯烤吃到飽餐廳」曾發布貼文表示，「尚未頂讓出去時，還是會持續營業」到目前維持正常營業中。五月母親節將至，「亞廬」為回饋顧客多年的支持，特別宣布「母親節吃到飽不漲價」，午餐和晚餐費用皆為830元加1成，有打算以美食寵愛媽咪的朋友記得先訂位。
此外，五一勞動節「亞廬」仍照常營業，放假想大吃大喝不怕找不到地。而在Google上也有網友持續分享評論，留言「很愛的吃到飽來好幾次了」、「烤肉依然好吃 奶茶依然好喝」、「雖然位置跟裝潢有點老舊，不過食材是真材實料，吃起來不吃虧」。
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