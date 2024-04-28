營業中！窯烤吃到飽名店「亞廬」回饋抗漲「母親節不漲價」 網友讚：依然好吃

udn走跳美食／隨裕而安 之前分享彰化不二坊、陳耀訓、新口味等超級知名或超級難買的蛋黃酥後，臉書粉絲團下方留言最多的、建議我一定要去吃看看的，就包括了這家台南的金葡萄蛋黃酥。 我查了一

2024-04-27 16:30