20塊麥克鷄塊半價吃！麥當勞歡樂送「4大經典單品買1送1」 一碼在手爽當鷄塊富翁

常與不同品牌聯名的咖啡品牌「CAFE!N」，這回與「adidas」跨界合作，以大膽玩色的精神、呼應「adicolor」系列，不只推出穿上adidas Originals品牌色的外帶杯，連杯套也有經典的綠、黃、紅、紫繽紛的顏色，還有期間限定的「三葉草扁可頌脆脆」，喜歡咖啡、想跟上時尚潮流的你別錯過。

2024-04-16 12:01