20塊麥克鷄塊半價吃！麥當勞歡樂送「4大經典單品買1送1」 一碼在手爽當鷄塊富翁
鷄塊吃過癮！麥當勞歡樂送時常推出買一送一優惠，最新祭出「4大人氣單品」買一送一，只要在訂餐時輸入指定優惠碼即享好康。最狂一次帶走20塊麥克鷄塊，實現鷄塊自由趁現在！
麥當勞歡樂送最新優惠來了！5/7前，於歡樂送網路訂餐時輸入優惠碼【10NUG】即可享「10塊麥克鷄塊、勁辣香鷄翅、薯餅或蜂蜜奶茶(冰/熱)」買一送一，最強單品雙倍吃不加價。值得注意的是，薯餅供應時間為凌晨5點至上午10點15分。
順道一提，麥當勞「金黃地瓜條」預計販售至4/23（或售完為止），而在港澳韓熱賣的「捲捲薯」則將於4/24接棒登場，期間限定至6/4限量供應。
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