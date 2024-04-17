快訊

「4星座」外表看似很傻、實際聰明又圓滑！ 第一名形象超木訥

7月底再有四所大專校院退場！教育部：5月分發安置近千學生

怪手列隊！天王星大樓夷為平地…工程人員脫帽向地震罹難者致意

貝果控必試！好丘聯名台灣精釀品牌「啤酒頭」，亮點「可以喝的貝果」

欣傳媒／ 欣傳媒
圖片來源｜啤酒頭精釀提供
圖片來源｜啤酒頭精釀提供

喜歡吃貝果，也喜歡喝啤酒嗎？被網友譽為「貝果界美味的天花板」的台灣貝果品牌好丘，和台灣在地精釀品牌「啤酒頭釀造」跨界聯名攜手合作啦！

好丘信義店限定「柑幾杯雞胸貝果堡」和「好搭精釀啤酒」。圖片來源｜啤酒頭精釀提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
好丘信義店限定「柑幾杯雞胸貝果堡」和「好搭精釀啤酒」。圖片來源｜啤酒頭精釀提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

其實這次的合作別具意義，是將「資源再生」、「零浪費」概念轉化為具象的產品，結合雙方職人所長，打造出可以吃的精釀啤酒「柑幾杯貝果」以及可以喝的貝果「好搭精釀啤酒」，絕對滿足喜歡嘗鮮的你！

可以吃的精釀啤酒「柑幾杯貝果」、可以喝的貝果「好搭精釀啤酒」

好丘在貝果口味上總是給人驚喜，「環境永續」也是重要的品牌理念，今年決定以更好玩的方式來呈現「資源循環利用」，因此好丘將未達販售標準的NG貝果與啤酒頭生產啤酒過程中，產生出來的啤酒粕，雙方物料進行交換，嘗試超過20種以上的食材組合，最後選出能夠創造豐富果香的鳳梨、柑橘、草莓美味金三角。

柑幾杯貝果一口咬下豐富的果香與麥芽香氣同時併發。圖片來源｜啤酒頭精釀提供
柑幾杯貝果一口咬下豐富的果香與麥芽香氣同時併發。圖片來源｜啤酒頭精釀提供

好丘貝果主廚以精釀啤酒獨有的果香風味為靈感，在Q彈的貝果體中加入具有豐富麥芽香氣的啤酒粕，佐以好丘貝果獨家技法，結合鳳梨、柑橘、草莓的天然果香，打造出前所未有的「柑幾杯貝果」。

一口咬下「柑幾杯貝果」，豐富的果香與麥芽香氣同時併發，就像品飲一杯有層次又美味的精釀啤酒。

好搭精釀啤酒在釀造的過程中大量投入好丘貝果。圖片來源｜啤酒頭精釀提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
好搭精釀啤酒在釀造的過程中大量投入好丘貝果。圖片來源｜啤酒頭精釀提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「好搭精釀啤酒」則是以好丘貝果豐富清爽的麥香為靈感，在釀造的過程中，大量投入好丘貝果並連同草莓、金桔、鳳梨一起釀造，入口就會於舌尖上品嘗到草莓與鳳梨帶來的香甜，漸次能感受到柑橘香氣，堆疊出酸、甜、苦的多層次變化，貝果更讓啤酒帶有清爽的麥香。

柑幾杯雞胸貝果堡。圖片來源｜啤酒頭精釀提供
柑幾杯雞胸貝果堡。圖片來源｜啤酒頭精釀提供

「柑幾杯雞胸貝果堡」好丘信義店限定登場

好丘更將「柑幾杯貝果」玩出新花樣，打造出全新口味的「柑幾杯雞胸貝果堡」，以酸酸甜甜又滑順細緻的橙醬，搭配鮮嫩低脂的雞胸肉，夾在富有果香的「柑幾杯貝果」中，一口咬下就可品嘗到酸甜爽口的好滋味，搭配「好搭精釀啤酒」，在好丘信義店獨家販售。

「柑幾杯貝果」每顆65元｜好丘全門市販售

「好搭精釀啤酒」每杯199元｜好丘信義店、好丘On The Road在路上（東門店）皆販售

「柑幾杯雞胸貝果堡」好丘信義店限定

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

欣傳媒 林芳如 https://www.xinmedia.com/article/301057

好丘

延伸閱讀

王鴻薇：建國啤酒廠為爭議案 不應割地給北科大

冠軍啤酒無限暢飲！吉比鮮釀餐廳每月1天限時開喝

首款宵夜啤酒來了！酉鬼啤酒「涼麵3合1拉格」限量登場

好丘攜手啤酒頭挺永續 貝果加入啤酒粕、用NG貝果釀酒

相關新聞

貝果控必試！好丘聯名台灣精釀品牌「啤酒頭」，亮點「可以喝的貝果」

喜歡吃貝果，也喜歡喝啤酒嗎？被網友譽為「貝果界美味的天花板」的台灣貝果品牌好丘，和台灣在地精釀品牌「啤酒頭釀造」跨界聯名攜手合作啦！ 其實這次的合作別具意義，是將「資源再生」、「零浪費」

「華麗版」母親節蛋糕出列！7家星飯店限定 即起預購

母親節即將到來，各家星飯店端出「華麗版」母親節蛋糕，或攜手大師之作、或復刻經典甜品，或者取材當地、強調華麗而健康。以下盤...

連1個月送特選肉！板前燒肉「牛花」主打A5和牛赤身

隨著用餐習慣的改變，近年日本流行以「赤身部位」為主的燒肉型態。台北全新板前燒肉餐廳「牛花 USHI HANA」，即是以無...

必勝客「母親節比薩」有一整隻魷魚！還有萬波聯名蛋糕

隨著母親節即將到來，必勝客推出添加生蠔、鳳尾蝦，甚至是整尾深海魷魚的「明太子生蠔干貝比薩」、「魷你真好鮑魚干貝比薩」兩款...

20塊麥克鷄塊半價吃！麥當勞歡樂送「4大經典單品買1送1」 一碼在手爽當鷄塊富翁

鷄塊吃過癮！麥當勞歡樂送時常推出買一送一優惠，最新祭出「4大人氣單品」買一送一，只要在訂餐時輸入指定優惠碼即享好康。最狂一次帶走20塊麥克鷄塊，實現鷄塊自由趁現在！

跨界聯名再一波【CAFE!N x adidas】限定三葉草造型香脆可頌開賣 好吃又好拍別漏了

常與不同品牌聯名的咖啡品牌「CAFE!N」，這回與「adidas」跨界合作，以大膽玩色的精神、呼應「adicolor」系列，不只推出穿上adidas Originals品牌色的外帶杯，連杯套也有經典的綠、黃、紅、紫繽紛的顏色，還有期間限定的「三葉草扁可頌脆脆」，喜歡咖啡、想跟上時尚潮流的你別錯過。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。