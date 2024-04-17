貝果控必試！好丘聯名台灣精釀品牌「啤酒頭」，亮點「可以喝的貝果」

喜歡吃貝果，也喜歡喝啤酒嗎？被網友譽為「貝果界美味的天花板」的台灣貝果品牌好丘，和台灣在地精釀品牌「啤酒頭釀造」跨界聯名攜手合作啦！

好丘信義店限定「柑幾杯雞胸貝果堡」和「好搭精釀啤酒」。圖片來源｜啤酒頭精釀提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

其實這次的合作別具意義，是將「資源再生」、「零浪費」概念轉化為具象的產品，結合雙方職人所長，打造出可以吃的精釀啤酒「柑幾杯貝果」以及可以喝的貝果「好搭精釀啤酒」，絕對滿足喜歡嘗鮮的你！

可以吃的精釀啤酒「柑幾杯貝果」、可以喝的貝果「好搭精釀啤酒」

好丘在貝果口味上總是給人驚喜，「環境永續」也是重要的品牌理念，今年決定以更好玩的方式來呈現「資源循環利用」，因此好丘將未達販售標準的NG貝果與啤酒頭生產啤酒過程中，產生出來的啤酒粕，雙方物料進行交換，嘗試超過20種以上的食材組合，最後選出能夠創造豐富果香的鳳梨、柑橘、草莓美味金三角。

柑幾杯貝果一口咬下豐富的果香與麥芽香氣同時併發。圖片來源｜啤酒頭精釀提供

好丘貝果主廚以精釀啤酒獨有的果香風味為靈感，在Q彈的貝果體中加入具有豐富麥芽香氣的啤酒粕，佐以好丘貝果獨家技法，結合鳳梨、柑橘、草莓的天然果香，打造出前所未有的「柑幾杯貝果」。

一口咬下「柑幾杯貝果」，豐富的果香與麥芽香氣同時併發，就像品飲一杯有層次又美味的精釀啤酒。

好搭精釀啤酒在釀造的過程中大量投入好丘貝果。圖片來源｜啤酒頭精釀提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「好搭精釀啤酒」則是以好丘貝果豐富清爽的麥香為靈感，在釀造的過程中，大量投入好丘貝果並連同草莓、金桔、鳳梨一起釀造，入口就會於舌尖上品嘗到草莓與鳳梨帶來的香甜，漸次能感受到柑橘香氣，堆疊出酸、甜、苦的多層次變化，貝果更讓啤酒帶有清爽的麥香。

柑幾杯雞胸貝果堡。圖片來源｜啤酒頭精釀提供

「柑幾杯雞胸貝果堡」好丘信義店限定登場

好丘更將「柑幾杯貝果」玩出新花樣，打造出全新口味的「柑幾杯雞胸貝果堡」，以酸酸甜甜又滑順細緻的橙醬，搭配鮮嫩低脂的雞胸肉，夾在富有果香的「柑幾杯貝果」中，一口咬下就可品嘗到酸甜爽口的好滋味，搭配「好搭精釀啤酒」，在好丘信義店獨家販售。

「柑幾杯貝果」每顆65元｜好丘全門市販售

「好搭精釀啤酒」每杯199元｜好丘信義店、好丘On The Road在路上（東門店）皆販售

「柑幾杯雞胸貝果堡」好丘信義店限定

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

欣傳媒 林芳如 https://www.xinmedia.com/article/301057