網路聲量爆表！石頭鍋物首選品牌 40種配料創意吃法百吃不膩

「吃火鍋就想到肉多多」，許多民眾一提相約吃鍋，就會率先想到肉多多，【肉多多火鍋】以多道工序精心處理溫潤湯底，搭配嚴選頂級海鮮、肉品簡直完美，不僅如此，各式新鮮時令蔬菜與手作配料，讓鍋物風味更加昇華，豪華自助吧更是擄獲眾多粉絲，還有眾多優惠好康等著你!只為提供饕客回味無窮的美食饗宴。

位於秀泰影城站前店S1館2樓的【肉多多火鍋】，不分平日假日總能吸引饕客特地前來大啖美食，分店延續品牌精神，提供匠心獨運的鮮美鍋底與鮮度滿分的肉品海鮮，豐富多樣的食材與各式自助吧充分打動饕客的味蕾！

寬敞舒適的用餐環境以四人座為主，座位數多且不擁擠，讓人可以好好放鬆享受眼前佳餚。

▲走店內，映入眼簾的便是店家引以為傲的澎派自助吧。

▲桌跟桌之前距離拿捏得宜，絲毫不覺得擁擠。

│自助吧

自助吧提供多達40種配料、主食，想吃多少、想怎麼吃都隨自己喜好挑選，不論是蛋餃、虱目魚漿等食材都堅持使用台灣原產地的原物料製作，用最優質的配料才能體現品牌鍋物的獨到之處。

▲時蔬、配料品質新鮮看得見。

▲主食除了提供冬粉、泡麵、蒸煮麵、刀削麵外，還有黃金粹滷飯與豬油拌飯可供取用。

▲吃鍋必不可少的豆皮、油條不需加點就能任你吃。

▲醬料種類相當齊全，川府椒麻醬、泰式燒雞醬、岡山豆乳醬、日式胡麻醬、日式檸香柚汁、銷魂海皇醬等醬料，搭配蒜泥、洋蔥、蔥花、蘿蔔泥，調配出符合個人喜好的醬料，不知道怎樣搭配才好吃，店家貼心提供調醬教學。

▲豐富的飲料吧。

▲吃完鍋物可別忘了來份沁涼冰品作為飯後甜點喔！店內提供霜淇淋跟泰國明果頂級冰淇淋兩種，搭配黑糖漿與各式餅乾佐料，讓飯後甜點口感、風味也超豐富！畫下完美的END！

│湯底

品牌所提供的湯底多達12種，除了人氣No.1的爆炒招牌石頭湯外，還有特選麻辣、海黃沙茶、私房酸菜、胡椒豚骨、爆炒蒜頭雞白湯等湯底，不論是想吃清淡風味或是濃郁滋味，店裡一應俱全，滿足每位饕客的喜好。

爆炒招牌石頭湯

紅遍70年代台灣的石頭鍋，品牌以重新詮釋經典鍋物，由專業服務人員親自到桌邊料理，但由獨家爆炒油爆香蒜頭、洋蔥、蕃茄等配料，加入以數種海鮮、時蔬熬煮調配的之秘製石頭醬，拌入隨鍋附贈的肉品，最後加入柴魚高湯帶出湯頭的風味。

胡椒豚骨湯

以匠心慢火精燉的豚骨高湯，與特選優質白胡椒打造出濃厚香醇的口味，鹹香滋味帶點些許白胡椒獨有的辣韻，搭配肉品味道更是一絕，吃完讓人全身心都暖呼呼。

│肉品

選用榖物飼養的上等肉品，每一款經過高規格品質控管，為顧客提供安心、品質穩定的優質肉品。

無骨鮮雞腿

鮮度滿分、肉感扎實的雞腿肉，去骨處理後小孩長輩都能放心吃，不論搭配何種湯底，雞肉本身獨有的甜味與鮮味依舊保留著，每一口都值得細心品嚐！

活力梅花豬

肉量滿分的梅花豬肉片也是店內人氣肉品，細嫩香甜的肉質在熱騰騰的鍋底輕涮幾秒便可享用，細緻的口感與濃郁的肉香讓人拍案叫絕，一不留神就把整盤吃完啦！

│海鮮

由50年以上漁獲背景「樂多多」集團所精挑細選的優質海鮮，品質、鮮度都相當講究，就是要提供給顧客最好的頂級美味。

鮮嫩福氣魚片

季節性限定海鮮品項，魚肉經過去骨去刺，呈現白裡透亮的魚片，半透明的光澤看得人食指大動，煮熟後肉質扎實彈牙，與帶有膠質的魚皮，呈現出多層次口感，令人驚豔不已！

藍鑽蝦

來自沙烏地阿拉伯紅海海域的頂級鮮蝦，以肥美Q彈、鮮甜涮嘴而聞名，在【肉多多】就能吃到，覺得剝蝦太費勁又沾手，店家提供桌邊剝蝦服務，由服務人員親手去除蝦殼，貼心指數滿分！

▲6尾「藍鑽蝦」。

│會員優惠

即日起只要下載品牌的「樂多多」APP並加入會員，新加入會員就可獲得「無骨鮮雞腿」或「無骨鮮雞腿」二選一作為入會禮，當月壽星還能享用「生日肉蛋糕」1份，不定期還會推出其他會員優惠喔！還不趕緊加入。

生日肉蛋糕

超浮誇的特色肉盤，一上桌變成為整場焦點，活力梅花豬搭配活力培根豬或是美國牛腹肉組成的肉蛋糕，肉量滿點的拼盤滿足每位肉食控！可謂慶生首選餐點。

除了會員活動優惠外，品牌現在還有推出「平日午餐3.5小時吃到飽」活動，只要在平日中午12:00至15:30午餐時段內，用餐時間直接給你3.5小時！讓你盡情與家人朋友一邊暢聊、一邊享受鍋物。

▲圖片來源：肉多多

真材實料的餐點與物超所值的價格，成功在競爭激烈的鍋物市場中闖出名堂，獨家滋味深受民眾追捧，榮獲網路溫度計「2023年10大超夯台式連鎖個人鍋物人氣第一名」的殊榮，喜愛吃鍋的你，肯定不能錯過這一味。

▲圖片來源：肉多多





【肉多多火鍋-秀泰站前店】

店家地址：台中市東區南京路76號S1館2樓

店家電話：0422153057

營業時間：11:00–22:00

停車資訊：秀泰影城附設停車場

官方網站： https://bit.ly/4c2MjcY





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