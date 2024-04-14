快訊

黃曙光傳請辭國安會諮委、潛艦小組召集人 總統府回應了

天王星康老師「貓咪」獲救近況曝光！戴頭套舔手手撒嬌 精神很好

國安團隊內閣還沒公布 蔡總統先說溜嘴：外長林佳龍、吳釗燮掌國安會

聽新聞
test
0:00 / 0:00

員工看不下去離職！台中頂級和牛燒肉店遭稽查 牛肉、醬料過期快半年

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市西屯區一家知名燒肉店被檢舉使用過期肉品，食品藥物安全處據報前往稽查，當場查獲包含豆瓣醬、牛肉、味噌、冷麵等數項過期食品，已立即封存。圖／台中市政府提供
台中市西屯區一家知名燒肉店被檢舉使用過期肉品，食品藥物安全處據報前往稽查，當場查獲包含豆瓣醬、牛肉、味噌、冷麵等數項過期食品，已立即封存。圖／台中市政府提供

台中市西屯區一家知名燒肉店EMPEROR 被檢舉使用過期肉品，台中市政府食品藥物安全處據報前往稽查，當場查獲包含豆瓣醬、牛肉、味噌、冷麵等數項過期食品，已立即封存，後續將通知負責人陳述說明後，將依違反食安法第15條第1項第8款規定處6萬元以上、2億元以下罰鍰。

業者14日深夜透過「和牛EMPEROR」臉書表示，把過期的和牛冷凍保存這點是違法的，對於台灣食安法律的認知不足，做出了不好的示範感到很抱歉；報導中的冷凍肉品和過期商品用於員工教育訓練，販售的肉品跟過期肉品不同，用兩個冰箱保存，避免交叉汙染。

據了解，這家燒肉店號稱是日本人開設的日本頂級和牛燒肉店。有離職員工說，在該店工作時曾多次反映過期肉品恐造成食安問題，但老闆不重視，反倒說他的想法是錯的，因為無法昧著良心繼續做下去，因此選擇離職，並且向衛生局檢舉。

據了解，這家和牛燒肉店號稱使用頂級和牛，全是日本直送。食安處人員12日傍晚前往稽查發現，有數項肉品，早在去年底都已過期，過期時間達3至5個月不等。

台中市西屯區一家知名燒肉店被檢舉使用過期肉品，食品藥物安全處據報前往稽查，當場查獲包含豆瓣醬、牛肉、味噌、冷麵等數項過期食品，已立即封存。圖／台中市政府提供
台中市西屯區一家知名燒肉店被檢舉使用過期肉品，食品藥物安全處據報前往稽查，當場查獲包含豆瓣醬、牛肉、味噌、冷麵等數項過期食品，已立即封存。圖／台中市政府提供

延伸閱讀

單人套餐要價3900元！頂級和牛燒肉店竟賣過期肉 連今晚是否營業都說不清

蘇丹紅燒不停！「古月粉」中鏢 新北：1業者已停止使用下架回收

40多年老牌饅頭店檢出含甜味劑 台中饅頭店哀嘆「糖價大漲」

影／台中連鎖火鍋「整鍋蟲」倒胃口！食安處稽查有蟑螂

相關新聞

20塊麥克鷄塊半價吃！麥當勞歡樂送「4大經典單品買1送1」 一碼在手爽當鷄塊富翁

鷄塊吃過癮！麥當勞歡樂送時常推出買一送一優惠，最新祭出「4大人氣單品」買一送一，只要在訂餐時輸入指定優惠碼即享好康。最狂一次帶走20塊麥克鷄塊，實現鷄塊自由趁現在！

跨界聯名再一波【CAFE!N x adidas】限定三葉草造型香脆可頌開賣 好吃又好拍別漏了

常與不同品牌聯名的咖啡品牌「CAFE!N」，這回與「adidas」跨界合作，以大膽玩色的精神、呼應「adicolor」系列，不只推出穿上adidas Originals品牌色的外帶杯，連杯套也有經典的綠、黃、紅、紫繽紛的顏色，還有期間限定的「三葉草扁可頌脆脆」，喜歡咖啡、想跟上時尚潮流的你別錯過。

麥當勞「捲捲薯條」開賣！使用循環杯送牛肉堡、可樂

粉絲們久等了！麥當勞宣佈，自4月24起，全新「捲捲薯條」即將限量登場，不僅有著獨特造型，還有著胡椒、大蒜與洋蔥香氣。另外...

法國航空2024夏航季機上菜單登場 在雲端享受經典法式料理

2024年4月起，法國航空與美食界的新秀們攜手合作，為乘客帶來全新的機上菜單！米其林三星大廚Glenn Viel、Arnaud Lallement、知名甜點師Philippe Rigollot和Nina Métayer等攜手，打造細膩的空中法式饗宴。

連3天買1送1！日本漢堡排「肉的長谷川」登台

來自日本的漢堡排專賣店「肉的長谷川」，將在4月17日正式登台，於台北SOGO忠孝館開設海外首間、台灣第一間分店。店內主打...

南部人嗨爆了！南台灣首家「橋村炸雞」開幕推「首6日優惠」 爽嗑酥脆爆汁半半炸雞

南部炸雞控歡呼！韓國連鎖炸雞品牌「橋村炸雞」南部首家門市將於4/16進駐台南正式開幕，大方開出「開幕首6日活動」，引起在地網友一片歡呼「送這麼多」，開始揪團準備爽嗑一頓。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。