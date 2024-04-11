快訊

日職／陽岱鋼返日首安開張了 對巨人二軍3打數2安打

他見超商開賣「2國民小吃」超驚喜 一票人搶買：要變夜市了

陸船翻覆事件影響？金門胡姓士官仍滯陸 陸委會這樣說

針對疑似食物中毒 王品關懷補償方案出爐

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
爆出食物中毒案例後，王品表示，將有餐費全額退費、醫療給付、及消費者慰問金等補償方案。圖／本報系資料照片
爆出食物中毒案例後，王品表示，將有餐費全額退費、醫療給付、及消費者慰問金等補償方案。圖／本報系資料照片

王品集團旗下初瓦和嚮辣西門店日前爆出食物中毒，疾管署初步認定疑似感染諾羅病毒事件，王品再度向消費者表達最誠摯的歉意，同時擬妥三種關懷方案，包括餐費全額退費、醫療給付、及消費者慰問金。

王品表示，對於民眾用餐後，陸續發生嘔吐、腹瀉症狀，無論感染源究竟為何，都感到愧疚和自責，沒有任何的理由推諉責任，也已啟動關懷專案，主動打電話給期間用餐顧客，除了再次關心顧客身體健康，也說明王品的關懷方案。

王品表示，4月2日至6日宣布停業前的顧客，餐費憑消費證明，全額退款，4月2日至11日的醫療費用，可以憑醫療收據辦理給付，消費者慰問金，則將依個別狀況處理。

王品表示，據感染科醫生指出，諾羅病毒症狀持續約2～3天，王品集團6日晚間宣布停業，放寬認定在4月11日以前的醫療費都會給付。王品表示，因相關作業需要時間，預計4月18日開始在初瓦和嚮辣捷運西門店退款，全部以現金給付，減少消費者困擾。

王品強調，同時退款作業沒有設定期限，消費者有充分的時間辦理，至於海外顧客，目前聯繫上兩組香港旅客，討論退款方式。如果還有其他國家的消費者，王品也會盡一切努力繼續聯絡。

王品也再度向消費者致歉，並希望以誠信的態度，具體的行動，展現王品一貫當責的經營理念，也期待大家再度到王品集團體驗改善後的成果，也歡迎衛生單位、媒體和消費者持續監督王品的進步。

延伸閱讀

王品食物中毒疑水質汙染？ 報告出爐...1理由不同意復業

王品食安事件擬三關懷方案 將受理退款、發放慰問金

藏壽司2分店4起疑似食物中毒 新北將查所有分店

藏壽司2分店皆傳食物中毒停業 新北衛局要徹查所有分店

相關新聞

4公分厚切炸豬排來了！ 「豚門」快閃270天進駐吉祥道小百貨 4/13開幕半價優惠

4公分厚切炸豬排來了！ 「豚門」快閃270天進駐吉祥道小百貨 4/13開幕半價優惠

萊爾富再攜手「薄多義Bite 2 Eat」新推4款超商獨家聯名鮮食！燉飯、義大利麵都入列

超商微波鮮食商品向來是許多忙碌上班族用餐的便利選擇，萊爾富看好名店聯名效應與異國料理商機，自2021年10月開始已三度攜...

小資族福音！7-ELEVEN、全家攜手農業部 有魚有肉「幸福餐盒」只要60元

小資族有福了！7-ELEVEN、全家便利商店與農業部攜手合作，將於4月15日起限量開賣每份售價60元的「幸福餐盒」，採限...

候機不再怕餓了！24hr「90秒拉麵販賣機」進駐桃機一航 網興奮直呼：終於不用當難民窟

候機不再怕餓怕冷！來自美國的「拉麵自動販賣機」進駐桃園機場第一航廈，24小時不打烊，為來往的旅人提供熱騰騰的拉麵暖心暖胃，消息曝光後吸引網友留言，表示「終於想到T1了」、...

米其林4月新入選公布 高雄30年老店「良佳豬腳」進榜

《米其林指南》今天公佈6家位於台北、台中與高雄的新入選餐廳，分別是位於台北的平價小吃「麵鋪」、創新菜「Wok by O'...

福勝亭生日慶來了！限時12天「3款人氣定食169元」 酥脆豬排雞柳魚排統統有

炸雞吃完吃豬排！平價連鎖日式豬排專賣店「福勝亭」迎接生日慶，自4/11起一連推出12天「三款人氣定食169元」的同樂優惠，炸豬排、炸雞柳還是黃金魚排任你選，內用還有白飯、味噌湯、高麗菜絲無限吃！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。