寓教於樂的親子景點！2024北部「十大觀光工廠」 比名勝景點還美

雨天備案的最佳選擇！

全台的觀光工廠有近2百家，是台灣產業轉型的典範！其中有不少厲害的觀光工廠不只廠區比名勝景點還美，參觀行程中更包含試吃、DIY手作課程和伴手禮採買等，讓你不用日曬雨淋，也能享受到寓教於樂的親子時光。《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，為大家整理出北部十家最多網友推薦的觀光工廠，爸媽們趕快筆記起來，帶小朋友們出門走走吧！



image source：赫蒂法莊園

NO.10 宜蘭 宜蘭餅發明館

宜蘭餅發明館創立有20多年歷史，劉鐙徽師傅秉持著「用宜蘭囝仔的精神，做尚有人情味的餅」，精心研發全世界最薄、只有0.1公分的超薄牛舌餅，各式糕餅深受民眾喜愛，榮獲經濟部評選為｢年度台灣十五大美食伴手禮殊榮」，品質與口味備受各界肯定。



全國第一家結合在地人文、休閒旅遊、教育知趣的旗艦級糕餅觀光工廠，廠內包含公益藝文館、靜態展示廳、視聽室及表演場地、購物環境及休憩空間，讓外地遊客親近宜蘭的人文藝術，網友回憶道，「小時候去宜蘭一定要買的伴手禮」、「是童年的回憶」、「牛舌餅真的很好吃」。

地址：宜蘭縣蘇澳鎮隘丁里海山西路369號(蘇澳交流道1分鐘)



營業時間：8:30-18:00

收費：免門票參觀

image source: 宜蘭餅發明館

NO.9 桃園 雅聞魅力博覽館

位在﻿楊梅的雅聞魅力博覽館，是雅聞生技旗下第一家觀光工廠，結合生產、體驗、觀光、購物等多功能，無論是參觀展示空間、DIY體驗，或選購美容保養品及歐式的庭園造景，都創造出獨特的浪漫悠閒氣氛。



一入園就有兩排高聳的落羽松及迷你高爾夫球推桿練習區迎接你，接著映入眼簾的是最知名的歐式宮廷玫瑰花園，上百種的玫瑰花在四季皆有不同風情。室內的體驗館有DIY 體驗課程，可以自己動手作沐浴球、香氛娃娃等物品，不僅許多愛美的女性都喜歡來體驗，也相當適合闔家大小同遊。

地址：桃園市楊梅區中山北路一段21巷1號



營業時間：8:30-17:00

收費：免門票參觀

image source: 雅聞魅力博覽館

NO.8 宜蘭 安永心食館

安永心食館創立於2017年，結合食品安全、科技互動與環保節能，打造的綠建築觀光工廠，更與在地團隊合作，推廣食農教育，協助在地小農產業發展。



家長可以帶著小朋友透過館內的高科技趣味互動小遊戲，認識海洋生物以及飲食教育，還有各種DIY活動及滑步車體驗，讓小朋友能夠盡情放電。餐飲部分則提供從產地到餐桌飲食體驗，去過的爸媽紛紛讚道「有很多可以親子共樂的小遊戲」、「一起做披薩很有趣」、「是很棒的雨天備案」。

地址：宜蘭縣蘇澳鎮中山路二段415號



營業時間：9:00 ~ 17:00

收費：入園門票200元，可全額折抵消費；3歲以下及70歲以上老人及宜蘭縣民平日免費入園。

NO.7 台北 郭元益糕餅博物館

郭元益自1867年的士林老店以一根扁擔起家，經過四代的傳奇經營，使百年老店推陳出新，打響了「糕餅世家」的名號。郭元益先生為了保存台灣糕餅珍貴的歷史資產，創立了臺灣第一座糕餅博物館，陳列「糕餅世家」百年來的歷史，並介紹台灣傳統糕餅業的演進以及台灣傳統婚喪喜慶的禮俗，藉此讓民眾對台灣傳統糕餅有更深的認識及了解。



博物館記錄了台灣餅食文化的軌跡，不僅設有「快樂烘培屋」，邀請參觀者親手做糕餅，讓糕餅傳承出新，另外還有「親子活動區」、「戶外親子遊憩區」讓大人小孩都能透過各活動及設施，對臺灣糕餅有更多的認識，充分融教育休閒文化於一體。

地址：台北市士林區文林路548號

營業時間：9:00-17:30

收費 : 入園門票50元，3歲以下免票

image source: 郭元益糕餅博物館

NO.6 桃園 東和音樂體驗館

東和原以製造電視木製外殼起家，從一間不到10名員工的小型木工廠，30年間一躍成為日系「河合鋼琴」製造商台灣總代理，從第一台鋼琴開始，接著生產直笛、口風琴、口琴，讓大眾能以平價購得，對國內音樂普及率盡了很大的心力。



東和於2007年設立了第一間鋼琴觀光工廠，透過參觀鋼琴生產線，以及直笛、口琴、鋼琴模型DIY為基礎，讓來參觀的小朋友了解構造和發聲原理，從各式解說中對樂器有更深入的認識，希望透過聲音體驗與互動操作，帶領學生們與家長進入音樂的世界並享受音樂的愉悅心情。

地址：桃園市大溪區信義路226號



營業時間：9:00-16:00

收費：全日遊每人360元，含直笛/鋼琴 DIY活動材料費用

image source: 東和音樂體驗館

NO.5 桃園 雄獅文具想像力製造所

雄獅於2020年成立「想像力製造所」，除了是一家文具製造廠，也是一座以美學為主題的互動式美術館，集結美學教育、探索互動、手作課程與森林休憩的多功能場域。從視覺感受延伸至五感體驗，以手作課程激發創意能量，啟發每個人的想像力，觸發對藝術的學習。



其中最受歡迎的就是DIY課程，透過這些課程，遊客不僅可以親身體驗文具的製程，更能夠動手參與製作自己的文具，遊客也可以親自見證文具的誕生過程，了解每一支奇異筆、每一款方塊書的背後故事，爸媽們紛紛表示，「可以趁機培養小孩的美學概念」、「每個裝置互動性都很強，小朋友玩得很開心」。

地址：桃園市龍潭區中原路二段188號

營業時間：9:00-17:00

收費：全票450元，3歲以下或身高末滿100公分兒童，免費入館。

image source: 觀光工廠自在遊

NO.4 台北 瓶蓋工廠台北製造所

前身為南港瓶蓋工廠，經整修後規劃為文創基地，園區內包含職人手創空間、數位製造區、共享辦公室、多功能展演空間等等，結合職人、新創、會展三大主軸。透過設計為園區注入養份，建立思想交流的平台，讓新創族群與社區民眾能參與其中，成為日常交流與互動的場所。



瓶蓋工廠台北製造所不僅可以體驗各種手作課程，周末還會不定期舉辦市集、展覽、或是音樂演出。此外，瓶蓋工廠台北製造所保留了日本昭和時代的建築特色，像是檜木屋頂的倉庫、挑高的廠房以及天窗設計，並將六棟廠房空間打造成不同主題館，是老屋迷必訪的熱門景點。

地址：台北市南港區南港路二段13號

營業時間：10:00-18:00

收費：免門票參觀

image source: 瓶蓋工廠台北製造所

NO.3 宜蘭 金車噶瑪蘭威士忌酒廠

坐落於宜蘭員山的「噶瑪蘭威士忌酒廠」為金車集團於2005創建台灣唯一自行磨碎、糖化、發酵、蒸餾、熟成、調配的威士忌酒廠，並於於西元2008年12月4日開幕，採用中央山脈與雪山山脈的清澈水源，孕育出口感醇厚、風味迷人的噶瑪蘭威士忌，造就台灣揚名世界的威士忌冠軍。

整個酒廠就像歐式城堡，外面還有一整排落羽松，可親身體驗威士忌的製造流程、生物科技栽培的蘭花園，還能啜飲金車企業最引以為傲的伯朗咖啡。網友表示，「小時候去宜蘭都要去一下的大城堡」、「整個酒廠的酒香味好迷人」，趕緊帶著家人好友來趟難忘的威士忌酒莊之旅吧！



地址：宜蘭縣員山鄉員山路二段326號



營業時間：9:00-18:00

收費：免門票參觀。

image source: 金車噶瑪蘭威士忌酒廠 Kavalan Whisky Distillery

NO.2 桃園 大溪老茶廠

建於1926年的大溪老茶廠，隱身在靜謐小巷弄裡，是座融合台、日、英式風格的綠建築，更是之前時代劇《茶金》的取景地點。日治時期台茶興盛，外銷歐美達到巔峰的年代，將茶奉為「黑金」，老茶廠內的機器沒日沒夜不停運轉，以出產「日東紅茶」為大宗，在工兵全力協助重建下，才得以讓這片寶貴的歷史遺產留存至今。



大溪老茶廠外觀以印度大吉嶺茶廠為藍圖，內部空間則是台日複合，以藍色為建築主色調，內部空間被規劃成茶葉販售、電影放映室、茶書屋、製茶等區域，整體環境清幽，附近知名大溪觀光景點有慈湖、角板山行館、觀音洞步道，是個很適合遠離都市塵囂的小秘境。

地址：桃園市大溪區復興路二段732巷80號



營業時間：9:30-17:00

收費：門票150元，120公分以下免費

image source: 大溪老茶廠

NO.1 宜蘭 赫蒂法莊園

亞洲首座結合樂活養生、醫學美容與生態園林科學的生技觀光園區，以「天然、文創、綠能、歐風」為核心，融合「植萃生技輕旅、身心靈調養、療癒綠農、醫養園區」4大概念主題，其中最吸睛的就是矗立在生命之樹上的「空中城堡」，把童話中的城堡直接搬進現實中，壯觀的造景一開幕就吸引許多人前往朝聖。



赫蒂法莊園位在宜蘭的五結鄉，一入園就一條白色大道迎接遊客，羽毛般的拱門設計被稱為「馥郁之門」，進入室內就有各種科技互動的展區，現場還有專業人員提供肌膚諮詢，園區內還能體驗手作課程和吃下午茶，完全是個好拍又能放鬆的身心靈療癒基地，去過的遊客都說，「現場看到空中城堡真的很震撼」、「整個環境布置太夢幻了」。

地址：臺灣宜蘭縣五結鄉五濱路一段40號宜蘭縣五結鄉五濱路一段40號

營業時間：9:00-18:00

收費：門票200元，6歲以下小朋友免費入園。

image source: 赫蒂法莊園

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2023年04月04日至2024年04月03日，共1年。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『北部觀光工廠』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

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