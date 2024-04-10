成就媽媽最美笑容！成美文化園全新餐廳「松緣會館」，打造母親節極致饗宴

五月即將來臨，成美文化園誠摯邀請您與摯愛的母親一同來體驗一場難以忘懷的母親節盛宴；位於彰化永靖的成美文化園擁有與日本三大名園相媲美的美景，為了慶祝母親節，成美文化園特別籌劃了一系列活動，並由園區兩家頂級餐廳「松緣會館」和「松柏軒景觀餐廳」呈獻母親節饗宴。特聘五星級飯店主廚陳威文領軍，為母親節打造一場專屬於媽咪們視覺、聽覺、味覺的佳餚盛宴，讓媽咪們過上擁有儀式感十足的節日。

成美文化園將於即將到來的母親節，獻上一場富有品味與情感的特別饗宴，讓每位優雅的母親都能感受到被珍惜與尊榮；這場盛宴將融合景觀、百年譚廚經典料理以及嚴選新鮮食材，將海陸美饌澎派上桌，呈現出一場極致的美食享受；園區內，古樹參天，多顆名貴樹種點綴其中，讓您在用餐之餘，也能沉浸於大自然的懷抱中；芬多精與放鬆的氛圍將為您帶來身心的愉悅，讓您盡情享受美好時光。

在這場特別的母親節饗宴中，我們特別準備了花膠、海參、膠原蛋白等頂級食材，為您的味蕾帶來極致享受，無論是品嚐黃金燜湯的鮮美，還是品味花膠軟嫩Ｑ彈的滋味，都將成為您與母親最美好的回憶。

松緣會館-「臻心呵護 母親節水潤專案」，2024年5月3至5日及5月10至12日，現場結合LIVE表演、燈光秀、家庭溫馨照片放映、康乃馨香皂花與全家福合照等特別節目, 每桌售價$22,000+10%（每桌十位），預訂專案可享成美文化園免費入園。其他日期訂餐售價$18,800+10%（每桌十位，不含特別節目）。

松柏軒景觀餐廳-「我愛媽媽專案」，2024年5月1至5月31日，只要$12,800+10%（每桌十位），即可品嘗到金莎海大蝦、櫻蝦烏魚子糯米飯、花膠佛跳牆、蒜味烤雞、干貝蟹黃菜等豐富菜色；除了特色佳餚，還能享受270度環繞落地窗，所帶來的國際級禪風庭園景致。另外，活動期間平日（週一至週四）加值服務包括飲品無限暢飲與享成美文化園門票半價優惠，週末（週五至週日）則是飲品無限暢飲與送成美文化園門票兩張，為媽媽獻上最真摯的祝福和感謝。

成美文化園誠摯邀請您與摯愛的母親一同共度這個特別的節日，讓我們用美食與美景，為您獻上一場難忘的母親節饗宴。期待您的光臨！

松緣會館「臻心呵護 母親節水潤專案」，由主廚陳威文掌杓，重現經典譚廚料理。圖／成美文化園提供

成美文化園／松緣會館／松柏軒景觀餐廳

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地址：512彰化縣永靖鄉中山路二段86號60號

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