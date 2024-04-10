火速切割「某實況主」！ 起家雞最新聲明「保證不再接觸」要求下架合作文章

實況主「統神」張嘉航日前評論黃子佼事件時，因失言脫口說出「沒那麼嚴重」、「我也想X未成年啊」，此舉動引發爭議，被網友揚言抵制，甚至已有多家手遊廠商主動聲明切割。人氣品牌「起家雞」10日上午發文譴責某位實況主，文中雖未點明是誰，但亦明顯是切割統神。

起家雞提供「頂級洋釀」等多種口味的炸雞。圖／聯合報系資料照片

據了解，統神失言後，已有多家合作贊助商聲明切割，而起家雞於10日上午也發聲明，對於「某實況主」發表的不當言論，已透過公關公司表示無法認同、嚴厲譴責，並要求下架合作文章，保證未來不會與其有任何形式的接觸或配合，日後對於所配合的KOL，絕對做到更嚴格的審視與查核。

貼文一出，引發網友紛紛回應「感謝即時表態！」、「支持，謝謝你們」、「拜託以後請慎選合作對象」、「本來要走去拿坡里的，我又走回起家雞了。」