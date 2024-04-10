聽新聞
test
0:00 / 0:00
火速切割「某實況主」！ 起家雞最新聲明「保證不再接觸」要求下架合作文章
實況主「統神」張嘉航日前評論黃子佼事件時，因失言脫口說出「沒那麼嚴重」、「我也想X未成年啊」，此舉動引發爭議，被網友揚言抵制，甚至已有多家手遊廠商主動聲明切割。人氣品牌「起家雞」10日上午發文譴責某位實況主，文中雖未點明是誰，但亦明顯是切割統神。
據了解，統神失言後，已有多家合作贊助商聲明切割，而起家雞於10日上午也發聲明，對於「某實況主」發表的不當言論，已透過公關公司表示無法認同、嚴厲譴責，並要求下架合作文章，保證未來不會與其有任何形式的接觸或配合，日後對於所配合的KOL，絕對做到更嚴格的審視與查核。
貼文一出，引發網友紛紛回應「感謝即時表態！」、「支持，謝謝你們」、「拜託以後請慎選合作對象」、「本來要走去拿坡里的，我又走回起家雞了。」
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言