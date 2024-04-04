清明節拜拜「用麥當勞當供品」？網曝「1關鍵」反問：拜你會不會生氣？

明天就是4/5清明節，不少人已開始準備拜拜供品。有網友在PTT上發問，表示自己看到麥當勞傳單上有個「諸吉有餘分享餐」，符合拜拜的需求但不知道真的買來當供品是否合適，引發網友熱烈討論。

PTT上有名網友分享一張麥當勞傳單圖，並表示上面的「諸吉有餘分享餐」內容物符合拜拜三牲需求，發問「買這個拜拜不知道長輩會不會生氣 有卦嗎？」吸引網友熱議，有網友回應「其實可以，看你家怎樣」、「那些東西之後都是要自己吃，當然拜自己喜歡的，何必拘泥素的還葷的」認為可行，甚至有網友分享「我媽還要求想買披薩上山拜，太早找不到店賣」，主要還是看長輩介不介意。

也有網友提到新聞曾報導，有阿公愛吃麥當勞所以都拜麥當勞，另有網友也表示，好像是那位阿公常帶孫去吃麥當勞，認為是個溫馨的故事。但也有人分享，家中長輩較傳統，曾因他買了麥當勞拜拜而大發雷霆。不過，也有網友反問「先說以後你子孫用M、KFC拜你 會不會生氣？」