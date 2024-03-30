快訊

邱國正兒爆召妓 吳子嘉曝照片外流玄機「翻臉了」：他辭職恐另有隱情

蘇打綠青峰不忍了！揭爆紅兒歌「蘑菇濃湯」黑心內幕

快刪！這些免費VPN APP藏惡意程式 手機一安裝成「駭客跳板」變幫凶

聽新聞
test
0:00 / 0:00

超鬧愚人節！「頂呱呱 x 點點心」推嗆辣系2新品+頂點套餐 4/1開賣「消風豬仔包、膨風呱呱包」

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／頂呱呱 x 點點心提供
圖／頂呱呱 x 點點心提供

愚人節有夠鬧！ 速食霸主「頂呱呱」再度聯名攜手人氣港點品牌「點點心」，今年共同推出「頂點套餐」，打造XO醬呱呱包、椒麻地瓜薯條2項嗆辣系新品。更加碼惡搞彼此招牌餐點，4/1準時開賣無料版「膨風呱呱包」以及扁臉版的「豬仔流沙包」，全台限量，只賣一周！

圖／頂呱呱 x 點點心提供
圖／頂呱呱 x 點點心提供

圖／頂呱呱 x 點點心提供
圖／頂呱呱 x 點點心提供

「點點心」繼2021年與「頂呱呱」聯名推出「呱呱豬仔包」一炮而紅！今年選在愚人節聯手挑戰胡鬧餐點，點點心出手將頂呱呱的招牌「呱呱包」油飯內餡換做白色麻糬球，外表雞皮炸得香酥鼓胖，一口咬下竟是軟嫩白Q的麻糬，「膨風呱呱包」就此誕生；而頂呱呱對待點點心的人氣王「豬仔流沙包」同樣不留情面，一拳就把豬仔流沙包打扁，「消風豬仔包」讓原本就呆萌的豬仔更加無辜！愚人節套餐將於4/1(一)至4/7(日)僅此一週，全台15家點點心、頂呱呱47家門市限定開賣。

圖／頂呱呱 x 點點心提供
圖／頂呱呱 x 點點心提供

圖／頂呱呱 x 點點心提供
圖／頂呱呱 x 點點心提供

還有此回聯名重頭戲「頂點套餐」則於4/8起在全台點點心及頂呱呱門市都能吃得到，其中「XO醬呱呱包」外皮是銷魂炸雞皮、內餡是點點心功夫XO醬拌入呱呱包內餡，香辣又有勁；另一個聯名新品「椒麻地瓜薯條」，以台農57號優質黃金地瓜，撒上獨門椒麻粉，嗆辣香麻老饕必吃。

圖／頂呱呱 x 點點心提供
圖／頂呱呱 x 點點心提供

圖／頂呱呱 x 點點心提供
圖／頂呱呱 x 點點心提供

編輯推薦

頂呱呱

相關新聞

超鬧愚人節！「頂呱呱 x 點點心」推嗆辣系2新品+頂點套餐 4/1開賣「消風豬仔包、膨風呱呱包」

強強聯手！「頂呱呱 x 點點心」推嗆辣系2新品 愚人節開賣「扁臉豬仔包、無料呱呱包」有夠鬧

4月1日限定！珍煮丹愚人節推「煉佛珠」 「失憶吐司」同步上市

失憶和回憶可以一次擁有！這個有趣的發想，來自黑糖界手搖飲霸主珍煮丹，今年推出女生每月可兌換的「黑糖經GO杯」獲得廣大女性...

東京牛角集團3品牌推出「兒童節吃到飽」優惠！最低150元任選吃到飽

東京牛角集團旗下的知名品牌，包括「牛角日本燒肉專門店」、 「牛角Buffet」以及「温野菜日本涮涮鍋專門店」，共同推出了期間限定的「兒童節吃到飽」優惠活動，讓國小以下的小朋友們能以最低價格150元起享受豐盛美食吃到飽，小孩開心爸媽安心。

星級飯店開第一槍！ 寶林茶室案延燒 「格萊天漾」全面停用「粿仔條」相關產品

寶林茶室案延燒！ 星級飯店「格萊天漾」開第一槍 全面停用「粿仔條」相關產品

擲9個聖筊「火鍋全桌免費」！還有A5和牛、龍蝦免費送

國片「周處除三害」掀起電影熱潮，片中的許多台詞也成為網路熱門迷因。「黑浮國際餐飲集團」旗下的火鍋品牌「湳洋鍋物」，順勢推...

4/1愚人節「真．吃得到」美食盤點！ 萬波結冰水、85℃檸檬水、紅葉白森林、爭鮮飯裡藏鮮 多款獵奇美食引爆期待

4/1愚人節「真．吃得到」美食盤點！ 萬波結冰水、85℃檸檬水、紅葉白蛋糕、爭鮮飯裡藏鮮 多款獵奇美食引熱議

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。