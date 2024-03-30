超鬧愚人節！「頂呱呱 x 點點心」推嗆辣系2新品+頂點套餐 4/1開賣「消風豬仔包、膨風呱呱包」

愚人節有夠鬧！ 速食霸主「頂呱呱」再度聯名攜手人氣港點品牌「點點心」，今年共同推出「頂點套餐」，打造XO醬呱呱包、椒麻地瓜薯條2項嗆辣系新品。更加碼惡搞彼此招牌餐點，4/1準時開賣無料版「膨風呱呱包」以及扁臉版的「豬仔流沙包」，全台限量，只賣一周！

圖／頂呱呱 x 點點心提供

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「點點心」繼2021年與「頂呱呱」聯名推出「呱呱豬仔包」一炮而紅！今年選在愚人節聯手挑戰胡鬧餐點，點點心出手將頂呱呱的招牌「呱呱包」油飯內餡換做白色麻糬球，外表雞皮炸得香酥鼓胖，一口咬下竟是軟嫩白Q的麻糬，「膨風呱呱包」就此誕生；而頂呱呱對待點點心的人氣王「豬仔流沙包」同樣不留情面，一拳就把豬仔流沙包打扁，「消風豬仔包」讓原本就呆萌的豬仔更加無辜！愚人節套餐將於4/1(一)至4/7(日)僅此一週，全台15家點點心、頂呱呱47家門市限定開賣。

圖／頂呱呱 x 點點心提供

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還有此回聯名重頭戲「頂點套餐」則於4/8起在全台點點心及頂呱呱門市都能吃得到，其中「XO醬呱呱包」外皮是銷魂炸雞皮、內餡是點點心功夫XO醬拌入呱呱包內餡，香辣又有勁；另一個聯名新品「椒麻地瓜薯條」，以台農57號優質黃金地瓜，撒上獨門椒麻粉，嗆辣香麻老饕必吃。

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