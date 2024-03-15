麥當勞全台大當機！「網路訂餐、歡樂送」暫停系統維護中

知名速食業者麥當勞傳出全台點餐系統當機，今(15)日下午傳出有民眾前往麥當勞消費，卻被告知無法點餐，麥當勞第一時間強調是系統維護，網路與電話訂餐將暫停服務。

麥當勞傳出全台點餐系統當機，歡樂送官網發出公告。圖／翻攝麥當勞官網

麥當勞歡樂送官網中則發出公告，「為持續提供更好的服務品質，麥當勞『24hr歡樂送』進行系統維護中，網路與電話訂餐將暫停服務。造成您的不便，敬請見諒。」

針對已點購的餐點可否正常配送？麥當勞回應「網路斷訊前，已準備好或正在路上的訂單，會完成配送。」，並表示斷訊後才接的訂單會取消，將由餐廳逐一向消費者說明。

麥當勞全台各餐廳正陸續恢復正常營運，歡樂送與外送平台正在進行最後系統檢測。