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捲入蘇丹紅風波！ 阿基師「528盒口水雞」全賣光 道歉聲明：協助消費者退貨

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／翻攝基料理AChiCuisine臉書、翻攝自購物網站
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蘇丹紅風暴也燒到名廚了！ 阿基師個人品牌「基食堂」，被爆出有一項產品使用到蘇丹紅相關原料，於12日公開發表道歉聲明，將會負責協助消費者進行退貨。

阿基師「基食堂」被北市衛生局查出「川味口水雞」的製造廠商「傑斯博公司」是金福華食品的下游，使用到含蘇丹紅的辣粉。

圖／翻攝自購物網站
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對此，阿基師起初聲稱「沒有合作」，但12日晚間發表道歉聲明，坦言進貨原料確實有誤，「川味口水雞」主要在網路平台上賣給不特定散客，528盒也通通賣光光，現在已經沒有庫存。

針對負責產品經銷廠商的「傑斯博公司」得知原料出問題，第一時間便已開始處理，將負責協助消費者退貨。同時，阿基師也強調，未來在食品開發上將會更加重視各個環節，謹慎的為消費者把關，並再次為這次產品食安風波向大眾道歉。

圖／翻攝基料理AChiCuisine臉書
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