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「洗衣袋」燉中藥熬湯？ 羅東夜市知名羊肉湯販澄清：是「耐熱煮飯巾」

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖擷自臉書「爆料公社(官方粉專專屬)」
圖擷自臉書「爆料公社(官方粉專專屬)

餐廳專用洗衣袋？ 有網友在臉書「爆料公社(官方粉專專屬)」PO出2張照片，指出宜蘭羅東夜市知名阿灶伯羊肉湯疑似用「洗衣袋」裝藥材燉煮熬湯，引網友驚訝並質疑是否食安問題。對此，店家親自出面澄清是餐飲專用的「耐熱煮飯巾」，耐熱250度高溫！

原PO在臉書社團「爆料公社（官方粉專專屬）」貼出2張照片寫下「宜蘭羅東夜市有名的阿灶伯羊肉湯，用洗衣袋燉煮中藥湯，生意強強滾」，照片可看到店家從中藥湯中撈出一大袋疑似藥材包，不過這袋子明顯看出有拉鍊結構，後續引起網友熱議懷疑「這不是洗衣袋嗎？」

宜蘭羅東夜市知名阿灶伯羊肉湯，被網友發現用來燉煮中藥湯的藥材包疑似是「洗衣袋」。 圖擷自臉書「爆料公社(官方粉專專屬)」
宜蘭羅東夜市知名阿灶伯羊肉湯，被網友發現用來燉煮中藥湯的藥材包疑似是「洗衣袋」。 圖擷自臉書「爆料公社(官方粉專專屬)

則文一出，有網友認為「每家廠商材質不同，這個問題不確定它是用哪一種，餐飲用的不見得是膠料，所以別太早下定論」、也有人懷疑這PO文可能是「競爭對手想打擊對方」，也有人認為照片中的材質拉鍊塑料恐無法耐高溫，在烹煮下恐會釋出塑化劑。

而業者則是親自出來澄清，這個「不是洗衣袋」，而是餐飲專用的「耐熱煮飯巾」，耐熱度可達250度高溫，強調不會拿聲譽開玩笑，絕對有最好食安，請消費者可以安心食用。

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