「洗衣袋」燉中藥熬湯？ 羅東夜市知名羊肉湯販澄清：是「耐熱煮飯巾」
餐廳專用洗衣袋？ 有網友在臉書「爆料公社(官方粉專專屬)」PO出2張照片，指出宜蘭羅東夜市知名阿灶伯羊肉湯疑似用「洗衣袋」裝藥材燉煮熬湯，引網友驚訝並質疑是否食安問題。對此，店家親自出面澄清是餐飲專用的「耐熱煮飯巾」，耐熱250度高溫！
原PO在臉書社團「爆料公社（官方粉專專屬）」貼出2張照片寫下「宜蘭羅東夜市有名的阿灶伯羊肉湯，用洗衣袋燉煮中藥湯，生意強強滾」，照片可看到店家從中藥湯中撈出一大袋疑似藥材包，不過這袋子明顯看出有拉鍊結構，後續引起網友熱議懷疑「這不是洗衣袋嗎？」
則文一出，有網友認為「每家廠商材質不同，這個問題不確定它是用哪一種，餐飲用的不見得是膠料，所以別太早下定論」、也有人懷疑這PO文可能是「競爭對手想打擊對方」，也有人認為照片中的材質拉鍊塑料恐無法耐高溫，在烹煮下恐會釋出塑化劑。
而業者則是親自出來澄清，這個「不是洗衣袋」，而是餐飲專用的「耐熱煮飯巾」，耐熱度可達250度高溫，強調不會拿聲譽開玩笑，絕對有最好食安，請消費者可以安心食用。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言