快訊

女大生等公車遭冷氣砸死 冷氣行老闆出庭「打家庭牌」求情：孩子剛出生

整理包／致癌物蘇丹紅流竄全台…用途、危害有哪些？中鏢產品一次掌握

曾被Toyz公審「狗都不吃」 超派炸雞分店宣布3月底結束營業

「嘉市好店」8品牌進軍2024東京國際食品展 黃敏惠：分享最好的給家人

聯合新聞網／ 台北訊
「2024東京國際食品展」於Tokyo Big Sight東京國際展示場東館盛大展開，黃敏惠市長化身最強品牌代言人。圖／嘉義市政府提供
「2024東京國際食品展」於Tokyo Big Sight東京國際展示場東館盛大展開，黃敏惠市長化身最強品牌代言人。圖／嘉義市政府提供

最盛大的亞洲國際食品展「2024東京國際食品展」，今(5)日於Tokyo Big Sight東京國際展示場東館盛大展開，今年市府團隊一起帶領8家「嘉市好店」品牌業者參展，黃敏惠市長化身最強品牌代言人，於昨日展前記者會中向日本媒體記者介紹本次參展的「嘉市好店」商品，今日在台灣館的開幕典禮中再度妙語如珠，將每個參展品牌完整介紹，並以「分享最好的給家人」的心情，力拚讓「嘉市好店」品牌站上國際舞台。

黃敏惠市長今年再度獲邀參加在日本東京食品展台灣館的開幕活動，致詞時她表示，「食品展的精神是令人感動的」，大家一起將台灣好物推廣出去，嘉義市更以對待家人的心意，端出嚴選美食，主打「安心認證」、「地方特色」及「品牌力」，結合設計美學的優質產品，介紹給日本及國際市場。

嘉義市府團隊一起帶領8家「嘉市好店」品牌業者，歡迎國際買主來嘉交朋友。圖／嘉義市政府提供
嘉義市府團隊一起帶領8家「嘉市好店」品牌業者，歡迎國際買主來嘉交朋友。圖／嘉義市政府提供

嘉義市持續開發優質、實在的產品，在這裡能品嚐到曾登上Netflix、全球知名的「林聰明沙鍋魚頭」帶來的小聰明拌麵；嘉義市得天獨厚，座落在阿里山門戶入口與北回歸線上，造就優質農產品。

「里響咖啡」精挑細選來自阿里山的咖啡，帶來屬於嘉的特殊風味、「義興嘉釀」選用嘉義本地產的黑豆，古法釀造540日，用時間與陽光釀造滴滴甘醇。歷經不斷的試驗、研發而栽培成的「台農82號嘉義幸福米」，遵循SDGs原則種植，實踐永續農業，每一口都是幸福的味道。

好的原料造就好產品，「奮起福」米磚用創新手法重新詮釋台灣米點心的特色，「湯城鵝行」是傳承三代的養鵝人家，用台灣產紅蔥頭與鵝油混搭出的金蔥鵝油，是拌飯拌麵首選；永續的自然環境，造就了「皇鶴蜂蜜」來自八種蜜源的香甜。用最熱情、真誠的心，與世界分享來自嘉義的獨嘉風味。

嘉義市政府建設處田長沛處長則特別介紹本次參展的聖保羅阿里山Q餅，特別研發以健康高營養蛋白的植物肉替代豬肉脯製作出阿里山Q餅，另添加清甜紅豆沙、黑芝麻及香濃起士，推出顛覆味蕾新口味。雖然要打入日本市場不是一蹴可幾，但透過不斷參加國際食品展累積國際買主的信任目光，讓產品達到「絕嘉好食」創造市場競爭力！

東京

相關新聞

全家便利商店在地好物再+1！4200店專區開賣「山丘藍」台灣藍莓　「山丘藍霜淇淋」4月登場

全家便利商店長期發揮通路之力，積極採購在地農漁牧產等原物料，成為消費者品嘗、購買台灣好物的便利平台，去年首度導入台灣栽種...

吃到飽界的白月光！品質升級還不漲價的低調「大飯店自助餐廳」曝光 老饕激推讚：Buffet裡的清流

吃到飽界的白月光！吃到飽市場火熱，從經典餐飲品牌欣葉、饗食天堂到一位難求的島語，每一間都有各自主打特色和擁護者。而位於台北中山區大飯店裡的自助餐廳雖然沒有聲名大噪，但卻是不少老饕心目中的「Buffet裡的清流」...

「泰市場」海鮮自助餐廳重磅回歸！插旗大直、調漲25%

晶華酒店集團旗下、也是全台唯一以泰式海鮮為主題的自助餐廳「泰市場」，即起於台北大直英迪格酒店四樓重新開幕，主打現流海鮮、...

「鳥貴族」登台連開3間店！首店在台北、明年去台中

粉絲們再等等！大成集團與日本鳥貴族集團近日完成簽約，正式宣告「鳥貴族」今年將正式登台。首間店將於第三季於台北精華商圈登場...

吃鍋喝到加料冰沙！ 驚見「蟑螂碎屍」害食慾全消 築間道歉：加強清消

吃鍋喝冰沙見「蟑螂碎屍」害他食慾全消 怨店家僅「免服務費」 築間道歉：加強清消

1460元爽吃生蠔、活鮑、龍蝦 樂葵鐵板燒年底插旗南部

樂葵（Le Goût）法式鐵板燒自2022年在台中揭幕以來，便以「1460元吃得到七大夢幻食材」為號召，成為人氣全預付制...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。