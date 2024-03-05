「嘉市好店」8品牌進軍2024東京國際食品展 黃敏惠：分享最好的給家人

最盛大的亞洲國際食品展「2024東京國際食品展」，今(5)日於Tokyo Big Sight東京國際展示場東館盛大展開，今年市府團隊一起帶領8家「嘉市好店」品牌業者參展，黃敏惠市長化身最強品牌代言人，於昨日展前記者會中向日本媒體記者介紹本次參展的「嘉市好店」商品，今日在台灣館的開幕典禮中再度妙語如珠，將每個參展品牌完整介紹，並以「分享最好的給家人」的心情，力拚讓「嘉市好店」品牌站上國際舞台。

黃敏惠市長今年再度獲邀參加在日本東京食品展台灣館的開幕活動，致詞時她表示，「食品展的精神是令人感動的」，大家一起將台灣好物推廣出去，嘉義市更以對待家人的心意，端出嚴選美食，主打「安心認證」、「地方特色」及「品牌力」，結合設計美學的優質產品，介紹給日本及國際市場。

嘉義市府團隊一起帶領8家「嘉市好店」品牌業者，歡迎國際買主來嘉交朋友。圖／嘉義市政府提供

嘉義市持續開發優質、實在的產品，在這裡能品嚐到曾登上Netflix、全球知名的「林聰明沙鍋魚頭」帶來的小聰明拌麵；嘉義市得天獨厚，座落在阿里山門戶入口與北回歸線上，造就優質農產品。

「里響咖啡」精挑細選來自阿里山的咖啡，帶來屬於嘉的特殊風味、「義興嘉釀」選用嘉義本地產的黑豆，古法釀造540日，用時間與陽光釀造滴滴甘醇。歷經不斷的試驗、研發而栽培成的「台農82號嘉義幸福米」，遵循SDGs原則種植，實踐永續農業，每一口都是幸福的味道。

好的原料造就好產品，「奮起福」米磚用創新手法重新詮釋台灣米點心的特色，「湯城鵝行」是傳承三代的養鵝人家，用台灣產紅蔥頭與鵝油混搭出的金蔥鵝油，是拌飯拌麵首選；永續的自然環境，造就了「皇鶴蜂蜜」來自八種蜜源的香甜。用最熱情、真誠的心，與世界分享來自嘉義的獨嘉風味。

嘉義市政府建設處田長沛處長則特別介紹本次參展的聖保羅阿里山Q餅，特別研發以健康高營養蛋白的植物肉替代豬肉脯製作出阿里山Q餅，另添加清甜紅豆沙、黑芝麻及香濃起士，推出顛覆味蕾新口味。雖然要打入日本市場不是一蹴可幾，但透過不斷參加國際食品展累積國際買主的信任目光，讓產品達到「絕嘉好食」創造市場競爭力！