台北喜來登飯店「SUKHOTHAI泰式餐廳」聘新主廚了！松阪豬、泰國蝦統統吃得到

台北喜來登飯店「SUKHOTHAI泰式餐廳」聘請知名新主廚Jimmy！他曾在Four Seasons、JW Marriott、Kempinski等國際頂級酒店工作，擁有30餘年的廚藝經驗，專精於宮廷泰菜，注重色香味的平衡，將泰北庶民美食巧妙升級，像是新推出獨特菜色如「脆皮松阪豬沙拉」，同時他的菜色善用果雕食藝，如「暹羅綜合盤」展現著色彩豐富的瓦形佛寺，可以看出菜單中的海鮮料理則以三款特製醬汁搭配，展現出多樣的風味，一定要試試了。

圖／台北喜來登大飯店提供

新任主廚Jimmy自泰國曼谷加入台北喜來登大飯店廚藝團隊，並帶來30年泰國宮廷料理經驗，他以果雕技藝提升泰式料理的色香味，為SUKHOTHAI泰式餐廳注入傳統風華，包括炸豬肉改良成脆皮松阪豬沙拉等，價格從620元起統統吃得到。

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說到主廚Jimmy，他出身泰國東北，18歲接受正統廚藝訓練，並於泰國皇室料理學院受訓。他在世界各地的頂級酒店累積廚藝經驗，曾受聘為印尼最大泰式餐飲集團的廚藝顧問，可說是為泰國料理在東南亞地區奠定基礎。

Jimmy也注重食材的新鮮和醬汁的配搭，特別強調泰式料理的色香味平衡，他在SUKHOTHAI推出三款醬汁搭配海鮮料理，期望給客人帶來回味無窮的美食體驗。

圖／台北喜來登大飯店提供

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SUKHOTHAI餐廳重整菜單，以泰國首都風味為主，推出包括炸豬肉沙拉、鮮蝦干貝肉末沙拉等全新料理。另外，特色米食如伊善三米松阪豬炒飯、酸辣冬蔭泰國蝦炒飯也讓人垂涎。

圖／台北喜來登大飯店提供

甜點部分，Jimmy師承泰國皇室甜品製作，推出斑蘭糯米椰汁甜湯、手工酥炸冰淇淋、綜合甜點盤等，彰顯他的獨特技藝和創意。喜歡泰式料理的民眾準備訂位吃起來了。